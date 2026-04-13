Dünyanın En Büyük Canlı Organizması: Tam 8.650 Yaşında!

1998 yılında ABD Tarım Bakanlığı (USDA) araştırmacısı Catherine Parks, Oregon'un Malheur Ulusal Ormanı'nda dikkatini çeken bir olguyu incelemeye başladı. Geniş alanlarda ağaçlar gizemli bir şekilde ölüyor, orman manzarası sanki dev bir el tarafından şekillendiriliyordu. Parks ve ekibi, ölü ağaçlardan aldıkları örnekleri genetik analizle incelediğinde şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştılar: tüm bu ölümlerin sorumlusu aynı mantardı.

DNA analizleri, 9.6 kilometrekarelik alanda bulunan tüm Armillaria ostoyae örneklerinin genetik olarak özdeş olduğunu gösterdi. Bu da demek oluyor ki, 1.665 futbol sahası büyüklüğündeki alan tek bir mantarın yaşam alanıydı