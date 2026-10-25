Sabahları Limonlu Su İçenler Bir Kez Daha Düşünsün

Kahve, çikolata, nane ve domates sosu da mide yanmasını tetikleyebilen yiyecekler arasında yer alıyor. Özellikle ağır ya da asitli bir öğün de yanmayı başlatabiliyor.

Bu şikâyeti yaşayanlara, hangi yiyecek ve içeceklerin mide yanmasını artırdığını fark edip bunlardan uzak durmaları öneriliyor.