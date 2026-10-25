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Sabahları Limonlu Su İçenler Bir Kez Daha Düşünsün

Sabahları Limonlu Su İçenler Bir Kez Daha Düşünsün

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 15:34
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Pek çok kişi güne bir bardak limonlu suyla başlıyor. Bu alışkanlık sabah vücudun sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olsa da düzenli tüketildiğinde diş minesine zarar verebiliyor.

İşte limonlu su içerken dikkat edilmesi gerekenler...

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Limonlu su, uyandıktan sonra vücudun sıvı ihtiyacını karşılamanın kolay bir yolu.

Limonlu su, uyandıktan sonra vücudun sıvı ihtiyacını karşılamanın kolay bir yolu.

Gece boyunca uyuduktan sonra vücut susuz kalıyor. Bir limonun suyuyla (yaklaşık 48 gram) hazırlanan bir bardak limonlu su 11 kalori ve 18,6 mg C vitamini içeriyor; bu da günlük ihtiyacın yüzde 21'ine denk geliyor.

Limonlu suyun aç karnına içilmesinde bir sakınca görülmüyor. Yine de sağlıklı bir alışkanlık olsa da her derde deva değil.

Limondaki sitrik asit, düzenli tüketildiğinde diş minesini aşındırabiliyor.

Limondaki sitrik asit, düzenli tüketildiğinde diş minesini aşındırabiliyor.

Mine, dişin dış yüzeyini koruyan tabaka. Asitli yiyecek ve içecekler bu tabakanın zamanla incelmesine yol açabiliyor; süreç yavaş ilerliyor. Limonlu suyu sürekli içmenin küçük bir riski de limonda bolca bulunan sitrik asit nedeniyle mineye zarar vermesi.

Erken dönemde dişlerde hassasiyet, renk değişikliği ya da sararma görülebiliyor; sıcak, soğuk ve tatlıya karşı aşırı hassasiyet de belirtiler arasında. Kaybedilen mine yerine konamıyor, ancak aşınma kötüleşmeden durdurulabiliyor.

Mide yanması yaşayanlar için turunçgiller tetikleyici olabiliyor.

Mide yanması yaşayanlar için turunçgiller tetikleyici olabiliyor.

Kahve, çikolata, nane ve domates sosu da mide yanmasını tetikleyebilen yiyecekler arasında yer alıyor. Özellikle ağır ya da asitli bir öğün de yanmayı başlatabiliyor.

Bu şikâyeti yaşayanlara, hangi yiyecek ve içeceklerin mide yanmasını artırdığını fark edip bunlardan uzak durmaları öneriliyor.

Diş minesini korumak için birkaç basit önlem alınabiliyor.

Diş minesini korumak için birkaç basit önlem alınabiliyor.

Limonlu suyu pipetle içmek dişleri korumaya yardımcı oluyor. Öğün ve atıştırmalık aralarında ağzı suyla çalkalamak da öneriliyor.

Bir şey yedikten sonra dişleri fırçalamak için en az 30 dakika beklemek gerekiyor. Bu süre, tükürüğün ağızdaki asitleri temizlemesine zaman tanıyor. Çok erken fırçalamak ise mineye zarar verebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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