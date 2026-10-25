Sabahları Limonlu Su İçenler Bir Kez Daha Düşünsün
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Limonlu su, uyandıktan sonra vücudun sıvı ihtiyacını karşılamanın kolay bir yolu.
Limondaki sitrik asit, düzenli tüketildiğinde diş minesini aşındırabiliyor.
Mide yanması yaşayanlar için turunçgiller tetikleyici olabiliyor.
Diş minesini korumak için birkaç basit önlem alınabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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