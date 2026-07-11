Sabahattin Ali: Bir Aşk Romanı Yazdı, Kendi Sonu Bir Cinayet Romanı Oldu
Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biri, bir gün 'Edirne'ye peynir götürüyorum' dedi ve kamyonuna atlayıp yola çıktı. Bir daha geri dönmedi.
O kamyonda peynir yoktu. Onu sınırın öbür tarafına kaçırması gereken adam ise birkaç gün sonra, elinde yazarın eşyalarıyla ortaya çıkacaktı. Yazarın kendisi ise aylarca ortada yoktu. Cesedi, öldürülmesinden yaklaşık iki buçuk ay sonra, bir ormanlık alanda bir çobanın eline geçti. O kadar zaman geçmişti ki kim olduğunu bile zor anladılar.
O adam Sabahattin Ali'ydi. Ve bugün 'Kürk Mantolu Madonna'yı bir çırpıda okuyup içi titreyen milyonlarca insan, o kitabı yazan adamın nasıl bir hayat yaşadığını çoğu zaman hiç bilmiyor.
Oysa bilse, muhtemelen daha da sarsılırdı.
İlk büyük darbe Konya'da geldi. Ve işin en tartışmalı, en hassas kısmı da tam burası.
Yani meselenin özü şu: Sabahattin Ali'nin Atatürk'e hakaret ettiği hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanmadı.
Savaş biterken Sabahattin Ali kalemini iyice sivriltti.
En sinir bozucu kısmı ise mahkemede yaşandı.
Ama bir şey hâlâ eksik.
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