Sabahattin Ali: Bir Aşk Romanı Yazdı, Kendi Sonu Bir Cinayet Romanı Oldu

Anlatılana göre Sabahattin Ali, Konya'da Almanca öğretmenliği yaptığı sırada, bir toplantıda Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü hicveden bir şiir okumuştu. Bu iddiayla tutuklandı, yargılandı ve on dört ay hapis yattı.

Şimdi burada durmak lazım. Çünkü Atatürk söz konusu olduğunda mesele hassastır ve doğrusunu bilmek herkesin hakkı. Ben de 'gerçekten böyle bir şey var mı' diye kaynakları araştırdım. Ortaya çıkan tablo, göründüğünden çok daha karışık.

Öncelikle bu bir iddiaydı, kanıtlanmış bir gerçek değil. Sabahattin Ali'yi ihbar edenler, o sırada kendisiyle arası açık olan, aralarında telif kavgası bulunan kişilerdi. Yani suçlama, ona husumet besleyen insanların ifadesine dayanıyordu. Ortada yazarın el yazısıyla bir kanıt yoktu; her şey tanıkların anlattıklarından ibaretti.

İkincisi, Sabahattin Ali bu suçlamayı ömrü boyunca reddetti. Hapisteyken doğrudan Atatürk'e bir mektup yazdı. O mektupta özetle 'Ben böyle bir şey yapmadım, bana iftira atıldı' diyor ve affını istiyordu. Bir arkadaşına yazdığı başka bir mektupta ise daha da açık konuşmuştu: 'Aramın açıldığı bir iki namussuz başıma bu işi getirdi.' Yani ona göre bu, bir şiir meselesi değil, bir kin ve iftira meselesiydi.

Üçüncüsü ve belki en çarpıcısı: Hapisten çıktıktan sonra Sabahattin Ali, Atatürk için 'Benim Aşkım' adlı bir şiir yazdı. İçinde 'Gönlümü verdim Ulu Gazi'ye, göğsümde şimdi yalnız onun aşkı yatıyor' gibi dizeler vardı. Kimileri bunu 'mesleğine dönebilmek için mecburen yazdı' diye yorumlar, kimileri ise samimi bir dönüşün ifadesi olarak görür. Hangisi olursa olsun, ortada Atatürk'e açıkça sevgi ve bağlılık ifade eden bir metin var.