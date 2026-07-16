Sabah Yataktan Kalkınca İlk İşi Kahve Makinesinin Tuşuna Basmak Olanların 10 Ortak Özelliği

Haftanın ilk gününün getirdiği o ağır enerjiyi daha kapıdan girmeden yok etmenin formülünü çözmüşlerdir. Herkes yataktan homurdanarak kalkarken onlar mutfaktan gelen o tanıdık ve güven veren sesle huzur bulurlar. Pazartesi sabahı çekilen o ilk yudum, haftanın geri kalanının ne kadar üretken geçeceğinin habercisi olur. Enerjilerini kupalarındaki kafein oranına göre belirlerler. Bundan mütevellit haftanın hangi günü olduğu fark etmeksizin her sabah aynı kararlılıkla o düğmeye basarlar.