Sabah Yataktan Kalkınca İlk İşi Kahve Makinesinin Tuşuna Basmak Olanların 10 Ortak Özelliği
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Uyanır uyanmaz kahve makinasına koşanların sayısı hiç de az değil. Güne kahvesiz başlayamıyorlar, başlasalar da tüm günleri huzursuzluk içinde geçiyor. Bakalım bu kişilerin ortak özellikleri nelermiş? Detaylar içeriğimizde...
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1. Gözlerini tam olarak açmadan önce dünyayla iletişim kurmayı reddederler.
2. Hayatlarındaki her türlü sıkıntıyı kahve kokusuyla sakinleştirebileceklerine inanırlar.
3. Teknolojinin nimetlerini kahve keyfiyle birleştirerek sabah ritüellerini bir üst seviyeye taşırlar.
4. Zaman yönetimi konusunda çok yetkin olurlar.
5. Kahvelerini keyifle içmeyi tercih ederler.
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6. Pazartesi sendromu onları etkilemez.
7. Günün geri kalanındaki tüm kararlarını kahve öncesi ve kahve sonrası olarak ikiye ayırırlar.
8. Yeni kahve çekirdeklerini denemekten büyük keyif alırlar.
9. Gidecekleri tatillerde veya konaklayacakları yerlerde ilk baktıkları şey iyi kahvenin olup olmadığıdır.
10. Küçük şeylerden büyük mutluluklar çıkarma konusunda çok başarılılar.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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