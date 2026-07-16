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Sabah Yataktan Kalkınca İlk İşi Kahve Makinesinin Tuşuna Basmak Olanların 10 Ortak Özelliği

etiket Sabah Yataktan Kalkınca İlk İşi Kahve Makinesinin Tuşuna Basmak Olanların 10 Ortak Özelliği

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 11:16
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Uyanır uyanmaz kahve makinasına koşanların sayısı hiç de az değil. Güne kahvesiz başlayamıyorlar, başlasalar da tüm günleri huzursuzluk içinde geçiyor. Bakalım bu kişilerin ortak özellikleri nelermiş? Detaylar içeriğimizde...

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1. Gözlerini tam olarak açmadan önce dünyayla iletişim kurmayı reddederler.

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak veya birileriyle konuşmak bu insanlar için resmen işkence. Onların ilk yarım saati tamamen sessizlik ve kahve kokusu üzerine kurulu olur. Çalan alarmı susturduktan sonra ayakları onları doğrudan kahve makinesinin yanına götürür. İlk yudum boğazlarından geçene kadar çevrelerindeki her şeye karşı geçici bir sağırlık yaşarlar. Kahve onların yakıtı olur.

2. Hayatlarındaki her türlü sıkıntıyı kahve kokusuyla sakinleştirebileceklerine inanırlar.

Günün getireceği stresi, yoğun iş temposunu ve bitmek bilmeyen toplantıları daha yataktan kalkarken sezerler ve bu karmaşayla baş etmenin en asil yolunun ise mutfaktan yükselen taze kahve kokusu olduğunu bilirler. Makinenin çıkardığı o tanıdık ses onlar için sihirlidir. Kahve demlenirken geçen o iki üç dakika hayatı durdurup sadece kendilerine odaklanırlar.

3. Teknolojinin nimetlerini kahve keyfiyle birleştirerek sabah ritüellerini bir üst seviyeye taşırlar.

3. Teknolojinin nimetlerini kahve keyfiyle birleştirerek sabah ritüellerini bir üst seviyeye taşırlar.

Bu kişilerin sabah rutininde sıradan bir kahveyle yetinmek yerine her zaman en iyisini arama eğilimi olur. Tam da bu yüzden mutfaklarının başköşesinde Café Aromis 8000 serisi gibi üstün özelliklere sahip tam otomatik bir kahve makinesi yer alır. Renkli dokunmatik ekranı sayesinde tek bir dokunuşla diledikleri kahveyi hazırlarken, kişiselleştirilmiş kullanıcı profilleriyle her sabah tam istedikleri sertlikte bir fincan elde ederler. İpeksi süt köpüğü teknolojisi sayesinde dışarıdaki en lüks kafenin lezzetini ev konforunda, üstelik saniyeler içinde yaşarlar.

4. Zaman yönetimi konusunda çok yetkin olurlar.

Makinenin düğmesine bastıktan sonra kahvenin bardağa dolduğu o kısıtlı süreyi inanılmaz bir verimlilikle değerlendirirler. Kahve akarken geçen o yetmiş saniyede yüzlerini yıkar, dişlerini fırçalar, giyecekleri kıyafetleri kafalarında hızlıca seçerler. Zamanı ayrıntılı hesapladıkları için kahve hazır olduğunda onlar da bir sonraki aşamaya geçmeye hazır olurlar. Hayatlarındaki bu pratiklik iş ve sosyal yaşamlarındaki planlama becerilerine de doğrudan yansır. Boşa harcayacak tek bir saniyeleri bile yoktur!

5. Kahvelerini keyifle içmeyi tercih ederler.

Kupasını alıp iki dakikada bitirmek onlara göre değil. Kahveyi yavaş yavaş içerken camdan dışarı bakabilir, birkaç sayfa kitap okuyabilir ve sadece sessizliğin tadını çıkarabilirler. Bu sayede zihinlerini de toplamış olurlar. Günün koşuşturmasına başlamadan önce kendilerine zaman ayırmayı önemserler.

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6. Pazartesi sendromu onları etkilemez.

Haftanın ilk gününün getirdiği o ağır enerjiyi daha kapıdan girmeden yok etmenin formülünü çözmüşlerdir. Herkes yataktan homurdanarak kalkarken onlar mutfaktan gelen o tanıdık ve güven veren sesle huzur bulurlar. Pazartesi sabahı çekilen o ilk yudum, haftanın geri kalanının ne kadar üretken geçeceğinin habercisi olur. Enerjilerini kupalarındaki kafein oranına göre belirlerler. Bundan mütevellit haftanın hangi günü olduğu fark etmeksizin her sabah aynı kararlılıkla o düğmeye basarlar.

7. Günün geri kalanındaki tüm kararlarını kahve öncesi ve kahve sonrası olarak ikiye ayırırlar.

Kahve içmeden önce kendilerine sorulan önemli sorulara net ve sağlıklı bir cevap vermeleri neredeyse imkansızdır. Önemli e-postaları yanıtlamak, bütçe planlamak ya da ciddi bir plan yapmak için mutlaka o ilk kahvelerinin bitmesini beklerler. Çevrelerindeki insanlar da bu kuralı bildiğinden kahve öncesinde onlara kritik konularla yaklaşmamaya özen gösterir. İlk yudumla birlikte zihinlerindeki sis perdesi kalkar ve mantıklı düşünme becerileri tavan yapar.

8. Yeni kahve çekirdeklerini denemekten büyük keyif alırlar.

Kahvecilerde farklı çekirdekleri görünce meraklanırlar. Asiditesi nasıl, aroması nasıl diye araştırmadan duramazlar. Aynı kahveyi sürekli içmek yerine zaman zaman yeni tatlar keşfetmek isterler. Bu küçük değişiklikler sabah rutinlerine heyecan katar ve böylece her fincan biraz daha özel hale gelir.

9. Gidecekleri tatillerde veya konaklayacakları yerlerde ilk baktıkları şey iyi kahvenin olup olmadığıdır.

Bir otel rezervasyonu yaparken ve bir arkadaşlarına misafirliğe giderken akıllarındaki ilk soru sabah kahvesini nasıl çözecekleri olur. Gittikleri yerde kaliteli bir makine yoksa yanlarında kendi ekipmanlarını götürecek kadar bu işe tutkuludurlar. Sabah uyandıklarında o tanıdık rutini sürdürememek tüm tatil keyiflerini bozar. Bundan sebeple konaklama seçeneklerini incelerken kahve olanaklarını her zaman en ön sıraya koyarlar.

10. Küçük şeylerden büyük mutluluklar çıkarma konusunda çok başarılılar.

Hayatın karmaşık formülleriyle uğraşmak yerine sadece sıcak bir kupanın ellerini ısıtmasıyla bile günlerini güzelleştirebilirler. Sabahın köründe sadece bir tuşa basarak elde ettikleri o yoğun lezzet, hayata pozitif bakmaları için yeterli bir sebeptir. Büyük lüksler veya abartılı sürprizler yerine bu istikrarlı ve huzurlu rutin onlara güven verir.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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