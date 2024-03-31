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Sabah Perdenin Arasından Sızıp Seni Uyandıran Güneş Işığı Kadar Sıcak 15 Şarkı

etiket Sabah Perdenin Arasından Sızıp Seni Uyandıran Güneş Işığı Kadar Sıcak 15 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 10:01

Kimi şarkılar vardır; adeta güneşin sıcak ışıkları gibi yüreğimize dokunur. Umarım bu seçkide yer alan parçalar, senin de içini ısıtır ve keyifle dinlersin!

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1. Billy Joel - Just the Way You Are

2. Al Green - Let's Stay Together

3. Ben E. King - Stand By Me

4. Bill Withers - Lovely Day

5. Stevie Wonder You Are The Sunshine Of My Life

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6. Love In Portofino

7. Righteous Brothers - Unchained Melody (High Quality)

8. At Last

9. Marvin Gaye - What's Going On

10. Aretha Franklin - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

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11. Wicked Game

12. Jeff Buckley - Hallelujah (Official Video)

13. Simon & Garfunkel - The Sound of Silence (from The Concert in Central Park)

14. Eric Clapton - Tears In Heaven (Official Video)

15. Chris de Burgh - The Lady in Red

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