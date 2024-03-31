Sabah Perdenin Arasından Sızıp Seni Uyandıran Güneş Işığı Kadar Sıcak 15 Şarkı
Sabah Perdenin Arasından Sızıp Seni Uyandıran Güneş Işığı Kadar Sıcak 15 Şarkı
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1. Billy Joel - Just the Way You Are
2. Al Green - Let's Stay Together
3. Ben E. King - Stand By Me
4. Bill Withers - Lovely Day
5. Stevie Wonder You Are The Sunshine Of My Life
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6. Love In Portofino
7. Righteous Brothers - Unchained Melody (High Quality)
8. At Last
9. Marvin Gaye - What's Going On
10. Aretha Franklin - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman
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11. Wicked Game
12. Jeff Buckley - Hallelujah (Official Video)
13. Simon & Garfunkel - The Sound of Silence (from The Concert in Central Park)
14. Eric Clapton - Tears In Heaven (Official Video)
15. Chris de Burgh - The Lady in Red
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