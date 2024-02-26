Sabah Alarmı Yapman Gereken Şarkı Hangisi?
Sabah Alarmı Yapman Gereken Şarkı Hangisi?
Sıkıcı alarm seslerinden sıkıldın mı? O zaman soruları cevaplandır ve hangi şarkıyı alarm sesi yapman gerektiğini söyleyelim!
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1. Şunu soralım ilk olarak: Geceleri kaçta uyuyorsun?
2. Uyumadan önce yaptığın herhangi bir rutinin var mı?
3. Peki ortalama kaç saat uyuyorsun?
4. Güne nasıl başlıyorsun diye sorsak?
5. Şarkılar olmasaydı...
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6. Bunlardan hangisi en iyi dostun?
7. Birini seç bakalım!
8. Son soruya geldik! Çabuk sinirleniyor musun?
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