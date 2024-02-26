Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sabah Alarmı Yapman Gereken Şarkı Hangisi?

etiket Sabah Alarmı Yapman Gereken Şarkı Hangisi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 08:01

Sıkıcı alarm seslerinden sıkıldın mı? O zaman soruları cevaplandır ve hangi şarkıyı alarm sesi yapman gerektiğini söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Şunu soralım ilk olarak: Geceleri kaçta uyuyorsun?

2. Uyumadan önce yaptığın herhangi bir rutinin var mı?

3. Peki ortalama kaç saat uyuyorsun?

4. Güne nasıl başlıyorsun diye sorsak?

5. Şarkılar olmasaydı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bunlardan hangisi en iyi dostun?

7. Birini seç bakalım!

8. Son soruya geldik! Çabuk sinirleniyor musun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Marc Rebillet - YOUR NEW MORNING ALARM!

Stardust - Music Sounds Better With You!

Peter Bjorn And John - Young Folks!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?