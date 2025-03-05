"Saatlerce İzlemekten Sıkılırım" Diyenler İçin 120 Dakikanın Altında Birbirinden Güzel 15 Film
"Saatlerce İzlemekten Sıkılırım" Diyenler İçin 120 Dakikanın Altında Birbirinden Güzel 15 Film
Film izlemeyi çok seviyor ama öyle 3 saatinizi bir filmde harcamak istemiyor musunuz? Bu liste tam size göre! Süre olarak 2 saatten kısa ama etki olarak ömürlük olan birbirinden güzel 15 filmi sizler için derledik.
Hepsi birbirinden güzel bu filmler için asla pişman olmayacaksınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Nomadland (2020) - 108 dakika
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Pig (2021) - 92 dakika
3. CODA (2021) - 112 dakika
4. The Mitchells vs. The Machines (2021) - 113 dakika
5. Soul (2020) – 100 dakika
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sessiz Bir Yer (2018) - 90 dakika
7. Shiva Baby (2020) - 77 dakika
8. Another Round (2020) – 117 dakika
9. One Night in Miami (2020) – 114 dakika
10. Sound of Metal (2019) – 120 dakika
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. The Father (2020) – 97 dakika
12. Promising Young Woman (2020) – 113 dakika
13. Minari (2020) – 115 dakika
14. Lady Bird (2017) – 94 dakika
15. The Grand Budapest Hotel (2014) – 99 dakika
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın