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"Saatlerce İzlemekten Sıkılırım" Diyenler İçin 120 Dakikanın Altında Birbirinden Güzel 15 Film

"Saatlerce İzlemekten Sıkılırım" Diyenler İçin 120 Dakikanın Altında Birbirinden Güzel 15 Film

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.03.2025 - 08:01

Film izlemeyi çok seviyor ama öyle 3 saatinizi bir filmde harcamak istemiyor musunuz? Bu liste tam size göre! Süre olarak 2 saatten kısa ama etki olarak ömürlük olan birbirinden güzel 15 filmi sizler için derledik.

Hepsi birbirinden güzel bu filmler için asla pişman olmayacaksınız!

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1. Nomadland (2020) - 108 dakika

1. Nomadland (2020) - 108 dakika

Nomadland, ekonomik çöküş nedeniyle evini kaybeden Fern'in, Amerika'nın batısında göçebe bir yaşam sürmeye başlamasını konu alıyor. Film, Fern'in diğer göçebe işçilerle tanışarak, özgürlük ve hayatta kalma mücadelesini keşfettiği duygusal bir yolculuğu anlatıyor.

2. Pig (2021) - 92 dakika

2. Pig (2021) - 92 dakika

Film, bir zamanlar ünlü bir şef olan Robin Feld’in, kaybolan domuzunu ararken geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Pig, Robin’in domuzunu bulma çabasıyla, aynı zamanda yalnızlık, kayıp ve kişisel anlam arayışını işliyor. Nicolas Cage’in etkileyici performansıyla dikkat çeken bu yapım, sade ama derin bir drama olarak değerlendirilebilir.

3. CODA (2021) - 112 dakika

3. CODA (2021) - 112 dakika

CODA, işitme engelli ailesine yardımcı olan Ruby'nin, müzikle olan tutkusunu ve hayallerini keşfetme yolculuğunu anlatıyor. Ruby, ailenin tek işiten bireyi olarak zor bir denge kurarken, müzik okuluna kabul edilmesiyle hayatında bir dönüm noktasına geliyor. Film, aile bağlarını, özgürlük arayışını ve kendini keşfetmeyi duygusal bir şekilde işliyor.

4. The Mitchells vs. The Machines (2021) - 113 dakika

4. The Mitchells vs. The Machines (2021) - 113 dakika

Film, teknolojiyle savaşıp ailesiyle bağlarını güçlendirmeye çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Bir robot isyanı sırasında ailesiyle birlikte hayatta kalmaya çalışan Katie Mitchell ve ailesinin komik ve aksiyon dolu macerasını konu alan film, renkli animasyonu ve eğlenceli hikayesiyle, film teknoloji, aile bağları ve büyüme temalarını işliyor.

5. Soul (2020) – 100 dakika

5. Soul (2020) – 100 dakika

Soul, müzik öğretmeni Joe Gardner’ın, ölümden sonra ruhlar dünyasına gitmesiyle başladığı, yaşamın anlamını keşfetme yolculuğunu anlatıyor. Joe, burada genç bir ruh olan 22 ile tanışır ve ona hayatın değerini öğretmeye çalışırken, kendi hayatına dair önemli dersler çıkarıyor. Pixar’ın bu filmi, müzik, tutku ve yaşamın anlamı üzerine derinlemesine düşüncelere dalarken, görsel ve duygusal bir deneyim sunuyor.

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6. Sessiz Bir Yer (2018) - 90 dakika

6. Sessiz Bir Yer (2018) - 90 dakika

Sessiz Bir Yer, dünyayı istila eden yaratıklardan kaçmak için sessiz kalmak zorunda olan bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Ailenin her hareketi, yaratıkları çekebileceği için tamamen sessiz bir yaşam sürmek zorundadırlar. Film, gerilim ve korku unsurlarıyla dolu, aynı zamanda aile bağlarını ve hayatta kalma içgüdülerini derinlemesine işliyor.

7. Shiva Baby (2020) - 77 dakika

7. Shiva Baby (2020) - 77 dakika

Shiva Baby, cenazeye katılan genç bir kadının, eski sevgilisi ve ailesinin tanıdığı kişilerle yüzleşmek zorunda kaldığı bir hikayeyi anlatıyor. Film, karakterin, cenazede sıkışıp kalırken yaşadığı rahatsız edici ve komik anlarla, sosyal baskılar ve kişisel gerginlikleri keşfediyor. Hızlı tempolu, gerilim ve komediyi harmanlayan bu yapım, izleyiciyi sürekli bir huzursuzluk içinde tutuyor.

8. Another Round (2020) – 117 dakika

8. Another Round (2020) – 117 dakika

Another Round, dört öğretmenin, hayatlarını daha anlamlı hale getirmek için sürekli hafif bir alkol tüketmeyi denemelerini konu alıyor. Deneyleri sırasında, alkolün hayatlarına etkisi hem komik hem de dramatik sonuçlar doğuruyor, kişisel sınırlarını test etmeye başlıyorlar Thomas Vinterberg’in yönettiği bu film, özgürlük, orta yaş krizleri ve hayatın anlamı üzerine derinlemesine bir keşif sunuyor.

9. One Night in Miami (2020) – 114 dakika

9. One Night in Miami (2020) – 114 dakika

One Night in Miami, 1964 yılında, ünlü figürlerin bir araya geldiği hayali bir geceyi konu alıyor. Muhammed Ali, Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown, bir otel odasında dünya ve toplumsal sorunlar hakkında derin bir sohbete dalıyor. Film, bu dört figürün kişisel inançları ve yaşam mücadeleleri üzerinden ırkçılık, özgürlük ve kimlik arayışına dair güçlü bir anlatım sunuyor. Regina King’in yönettiği bu yapım, tarihsel bağlamda önemli meseleleri ele alırken, karakterlerin içsel çatışmalarını da derinlemesine keşfediyor.

10. Sound of Metal (2019) – 120 dakika

10. Sound of Metal (2019) – 120 dakika

Sound of Metal, bir baterist olan Ruben’in, ani bir şekilde işitme kaybı yaşamasıyla hayatının alt üst olmasını konu alıyor. Ruben, işitme kaybıyla başa çıkmaya çalışırken, işitme engelli bir topluluk içinde kendi kimliğini ve geleceğini sorgulamaya başlıyor. Film, kayıp, kabullenme ve yeniden başlamanın zorluklarını derinlemesine işlerken, Riz Ahmed’in etkileyici performansı ile dikkat çekiyor.

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11. The Father (2020) – 97 dakika

11. The Father (2020) – 97 dakika

The Father, yaşlanan ve demans hastalığıyla mücadele eden bir adam olan Anthony’nin, gerçeklik ve hafızası arasındaki sınırları kaybetmesiyle başa çıkmaya çalıştığı bir hikayeyi anlatıyor. Film, Anthony’nin kızı Anne ile olan ilişkisini ve hastalığının etkilerini, izleyiciyi sürekli şaşırtan bir anlatımla işliyor. Anthony Hopkins’in güçlü performansıyla, film, yaşlılık, kayıp ve unutkanlık temasını derinlemesine keşfediyor.

12. Promising Young Woman (2020) – 113 dakika

12. Promising Young Woman (2020) – 113 dakika

Promising Young Woman, cinsel saldırıya uğramış bir arkadaşının intikamını almak için tehlikeli bir oyun oynayan Cassandra’nın hikayesini anlatıyor. Cassandra, gece kulüplerine gidip, alkolle sarhoş olan erkekleri tuzağa düşürerek, onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyor. Film, toplumsal cinsiyet normlarına ve cinsel şiddetle mücadeleye dair güçlü bir eleştiri sunarken, karanlık komedi ve gerilim ögelerini ustaca harmanlıyor.

13. Minari (2020) – 115 dakika

13. Minari (2020) – 115 dakika

Minari, 1980'lerde Amerika'ya göç eden Koreli bir ailenin, Arkansas'ta tarım yaparak yeni bir hayat kurma çabasını anlatıyor. Aile, zorluklarla mücadele ederken, özellikle küçük oğulları ve büyükannesinin (minari) etkisiyle köklerini ve kimliklerini yeniden keşfediyor. Film, göçmenlik, aile bağları ve kültürel uyum gibi temalar etrafında derin bir duygusal yolculuk sunuyor.

14. Lady Bird (2017) – 94 dakika

14. Lady Bird (2017) – 94 dakika

Lady Bird, Sacramento’da yaşayan ergen bir kız olan Christine 'Lady Bird' McPherson’ın, annesiyle olan karmaşık ilişkisini ve yetişkinliğe adım atarken yaşadığı duygusal yolculuğu anlatıyor. Film, Lady Bird’ün lise yıllarındaki arkadaşlıkları, aşkları ve üniversiteye kabul edilme çabasıyla kişisel kimliğini keşfetme sürecine odaklanıyor. Greta Gerwig’in yönettiği bu yapım, aile bağlarını, gençlik bunalımlarını ve kimlik arayışını samimi bir şekilde işliyor.

15. The Grand Budapest Hotel (2014) – 99 dakika

15. The Grand Budapest Hotel (2014) – 99 dakika

Filmde, Gustave ve genç yardımcı Zéro’nun, bir miras kavgası ve suçla dolu olaylar zincirini çözmeye çalışırken yaşadıkları komik ve absürd durumları keşfediyor. Wes Anderson’ın kendine has görsel tarzı ve zekice yazılmış diyaloglarıyla, film eğlenceli ve görsel olarak büyüleyici bir deneyim sunar.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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