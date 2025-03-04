Adrien Brody'e Bir Kez Daha Oscar Kazandıran The Brutalist Filmini Analiz Ediyoruz!

2024 yılının en başarılı yapımlarından biri olan The Brutalist, aldığı ödüllerle gündeme damga vurdu. Altın Küre, Venedik Film Festivali, New York Film Critics Circle Ödülleri, London Critics' Circle Film Awards ve son olarak Oscar'da aldığı ödüllerle başarısını herkese göstermiş oldu.

Laszlo Toth ve eşi Erzsebet'in Amerika'ya göçme hikayesini konu edinen film, 3 saat 34 dakikalık süresiyle de 3 saatin üzerindeki filmlerden biri oldu. Uzunluğuna rağmen hiç sıkmadan ilgiyle izlenen ve eleştirmenlerden tam not alan filmle ilgili analizimizi yapıyoruz!