"Guten Morgen, Sonnenschein!": Cassandra’yı Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 5 Film ve 5 Dizi

Netflix’in yeni bilim kurgu-gerilim dizisi Cassandra, ilk yayınlandığı günden bu yana izleyicinin gündemine yerleşmeyi başardı. Önce Netflix'te en çok izlenenler arasına giren Cassandra, kısa bir zaman sonra sosyal medyada çekilen videolara konu oldu. Cassandra bir akıllı ev robotu... Ancak hikayesi oldukça travmatik ve Cassandra'nın oturduğu eve gelen aile bu travmadan payını alıyor. Eğer dizide neler olduğunu merak ediyorsanız kesinlikle çıtır-çerez gibi, bir günde bitirmelik dizi olarak önerebiliriz.

Ancak zaten diziyi çoktan izlediyseniz ve artık siz de bir Cassandra bağımlısıysanız 'Guten Morgen, Sonnenschein!'

Gelin, birlikte çok benzerlerine bakalım!