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"Guten Morgen, Sonnenschein!": Cassandra’yı Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 5 Film ve 5 Dizi

"Guten Morgen, Sonnenschein!": Cassandra’yı Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 5 Film ve 5 Dizi

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.03.2025 - 13:47

Netflix’in yeni bilim kurgu-gerilim dizisi Cassandra, ilk yayınlandığı günden bu yana izleyicinin gündemine yerleşmeyi başardı. Önce Netflix'te en çok izlenenler arasına giren Cassandra, kısa bir zaman sonra sosyal medyada çekilen videolara konu oldu. Cassandra bir akıllı ev robotu... Ancak hikayesi oldukça travmatik ve Cassandra'nın oturduğu eve gelen aile bu travmadan payını alıyor. Eğer dizide neler olduğunu merak ediyorsanız kesinlikle çıtır-çerez gibi, bir günde bitirmelik dizi olarak önerebiliriz. 

Ancak zaten diziyi çoktan izlediyseniz ve artık siz de bir Cassandra bağımlısıysanız 'Guten Morgen, Sonnenschein!'

Gelin, birlikte çok benzerlerine bakalım!

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Cassandra’yı Sevenler İçin 5 Film

1. Ex Machina (2014)

1. Ex Machina (2014)

Yapay zekaya sahip insansı bir robotun bilinç kazanması ve etik sınırları zorlaması üzerine çarpıcı bir bilim kurgu.

Oyuncular: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac

2. I, Robot (2004)

2. I, Robot (2004)

Yapay zekanın insanlara karşı tehdit oluşturduğu bir dünyada geçen aksiyon dolu bir hikâye.

Oyuncular: Will Smith, Alan Tudyk, Bridget Moynahan

3. Her (2013)

3. Her (2013)

İnsan ve yapay zeka arasındaki duygusal bağın incelendiği, duygu yüklü bir film.

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams

4. Tau (2018)

4. Tau (2018)

Bir kadının, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir evde hapsedilmesini konu alan gerilim filmi.

Oyuncular: Maika Monroe, Ed Skrein, Gary Oldman

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5. The Circle (2017)

5. The Circle (2017)

Teknoloji devlerinin bireyler üzerindeki kontrolünü ve mahremiyetin yok olmasını sorgulayan distopik bir yapım.

Oyuncular: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega

Cassandra’yı Sevenler İçin 5 Dizi

6. Black Mirror (2011 - )

6. Black Mirror (2011 - )

Teknolojinin toplum üzerindeki etkisini karanlık ve distopik hikâyelerle işleyen, tam da Cassandra havasında bir antoloji dizisi.

Oyuncular: Awkwafina, Milanka Brooks, Peter Capaldi

7. Westworld (2016 - 2022)

7. Westworld (2016 - 2022)

Bilinç kazanan yapay zekaların isyanını anlatan derin ve felsefi bir bilim kurgu dizisi.

Oyuncular: Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright

8. Person of Interest (2011 - 2016)

8. Person of Interest (2011 - 2016)

Yapay zekanın suçları önceden tahmin ettiği bir sistemin nasıl kontrolden çıkabileceğini işleyen, gerilim ve aksiyon dolu bir dizi.

Oyuncular: Jim Caviezel, Michael Emerson, Kevin Chapman

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9. Devs (2020)

9. Devs (2020)

Bir teknoloji şirketinin insan bilincini kontrol etmeye yönelik gizemli projesini araştıran bir mühendisin hikâyesi.

Oyuncular: Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jin Ha

10. Humans (2015 - 2018)

10. Humans (2015 - 2018)

İnsan görünümlü robotların (synth'ler) gündelik hayatın bir parçası haline gelmesiyle başlayan etik ve toplumsal sorunları ele alan dizi.

Oyuncular: Colin Morgan (II), Ivanno Jeremiah, Gemma Chan

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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