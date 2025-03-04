"Guten Morgen, Sonnenschein!": Cassandra’yı Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 5 Film ve 5 Dizi
"Guten Morgen, Sonnenschein!": Cassandra’yı Sevenlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 5 Film ve 5 Dizi
Netflix’in yeni bilim kurgu-gerilim dizisi Cassandra, ilk yayınlandığı günden bu yana izleyicinin gündemine yerleşmeyi başardı. Önce Netflix'te en çok izlenenler arasına giren Cassandra, kısa bir zaman sonra sosyal medyada çekilen videolara konu oldu. Cassandra bir akıllı ev robotu... Ancak hikayesi oldukça travmatik ve Cassandra'nın oturduğu eve gelen aile bu travmadan payını alıyor. Eğer dizide neler olduğunu merak ediyorsanız kesinlikle çıtır-çerez gibi, bir günde bitirmelik dizi olarak önerebiliriz.
Ancak zaten diziyi çoktan izlediyseniz ve artık siz de bir Cassandra bağımlısıysanız 'Guten Morgen, Sonnenschein!'
Gelin, birlikte çok benzerlerine bakalım!
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Cassandra’yı Sevenler İçin 5 Film
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1. Ex Machina (2014)
2. I, Robot (2004)
3. Her (2013)
4. Tau (2018)
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5. The Circle (2017)
Cassandra’yı Sevenler İçin 5 Dizi
6. Black Mirror (2011 - )
7. Westworld (2016 - 2022)
8. Person of Interest (2011 - 2016)
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9. Devs (2020)
10. Humans (2015 - 2018)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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