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Hande Erçel'den Barış Arduç'la Oynadığı Rüzgara Bırak Filmiyle İlgili Eleştirilere Yanıt!

Hande Erçel'den Barış Arduç'la Oynadığı Rüzgara Bırak Filmiyle İlgili Eleştirilere Yanıt!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.03.2025 - 21:02

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde oynadığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı. Film yayına girer girmez en çok izlenenler arasına girdi. Sosyal medyada izleyenlerden saatler içerisinde yorum yağdı. Hande Erçel ve Barış Arduç partner olarak birbirlerine çok yakıştırıldı. Filmdeki cesur sahneler ayrıca çok konuşuldu ancak Erçel'in oyunculuğu ve film yine de eleştiri aldı. Erçel, ilk kez film ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. 'Her zaman eleştiri olur. Ben eleştirilmeyen bir şeyin içinde hiç olmadım.' diyerek artık alıştığını ifade etti.

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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde oynadığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde oynadığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı.

Filmin yayına girdiği gün daha saatler geçmeden izleyenler sosyal medyadan  beğeni ve övgülerini paylaştılar. Film çok beğenildi. Hatta platformda en çok izlenenler arasına girdi.

Hande Erçel ve Barış Arduç partner olarak birbirlerine çok yakıştırıldı.

Hande Erçel ve Barış Arduç partner olarak birbirlerine çok yakıştırıldı.

İçimizi ısıtan bir aşkı filmi olan Rüzgara Bırak'ın konusu çok beğenildi. Filmin konusu şöyleydi:

Yazman Şirketler Grubu'nun geleceğini belirleyecek büyük bir otel projesi, hırslı CEO Aslı Mansoy ile Çeşme’deki sakin hayatını sürdüren şirketin bir diğer varisi Ege Yazıcı arasında kıyasıya bir rekabet başlatır. Aslı, Çeşme'deki sörf okulunun yer aldığı koyda otel inşa edebilmek için Ege'yi ikna etmek zorundadır. Ancak bu süreç, beklediğinden çok daha karmaşık ve zorlu bir hale gelir. Aslı'nın modern şehir yaşamıyla Ege'nin doğayla iç içe, huzurlu yaşamı arasındaki karşıtlık, derin bir çatışmaya yol açarken, aslında ikisinin de benzer hedefler ve hayaller peşinden gittiği ortaya çıkar. Bu ikili, ailelerinin çıkarları, doğanın koruması ve aralarındaki çekim arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır: Şirket mi, sörf okulu mu, yoksa birbirleri mi?

Filmdeki cesur sevişme sahneleri çok konuşuldu.

Filmdeki cesur sevişme sahneleri çok konuşuldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu ekrandan bile yansırken cesur sahneleri de çok beğenildi. İkili hem birbirlerine çok yakıştırıldı hem de filmin hikayesi izleyiciye çok geçti.

Ancak her güzel şeyde olduğu gibi Rüzgara Bırak'ta da eleştiriler vardı.

Ancak her güzel şeyde olduğu gibi Rüzgara Bırak'ta da eleştiriler vardı.

Hande Erçel, Rüzgara Bırak'ta oyunculuğu üzerinden eleştirildi. Filme de ayrıca olumsuz yorumlar geldiği olmuştu. Erçel ilk kez Akif Yaman'a eleştiriler hakkında konuştu.

Erçel, "Olur öyle şeyler" diyerek eleştirilerin kendisi için normalleştiğini söyledi.

Erçel, "Olur öyle şeyler" diyerek eleştirilerin kendisi için normalleştiğini söyledi.

Film ile ilgili büyük bir mutluluk yaşadığını ve kendisine de yorum üstüne yorum geldiğini söyleyen Erçel, 'Tam beklediğimiz gibi oldu.' dedi. Eleştiriler içinse 'Ben şimdiye dek eleştirilmeyen bir şeyin içinde hiç olmadım.' diyerek artık alıştığını söyledi.

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"10 proje olsa 10'unda da Barış'la oynarım!"

"10 proje olsa 10'unda da Barış'la oynarım!"

Arduç ile partner olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Erçel, 'Canım benim. 10 proje olsa 10'unda da Barış'la oynarım!' diye konuştu.

İşte o röportaj:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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