Hande Erçel'den Barış Arduç'la Oynadığı Rüzgara Bırak Filmiyle İlgili Eleştirilere Yanıt!

İçimizi ısıtan bir aşkı filmi olan Rüzgara Bırak'ın konusu çok beğenildi. Filmin konusu şöyleydi:

Yazman Şirketler Grubu'nun geleceğini belirleyecek büyük bir otel projesi, hırslı CEO Aslı Mansoy ile Çeşme’deki sakin hayatını sürdüren şirketin bir diğer varisi Ege Yazıcı arasında kıyasıya bir rekabet başlatır. Aslı, Çeşme'deki sörf okulunun yer aldığı koyda otel inşa edebilmek için Ege'yi ikna etmek zorundadır. Ancak bu süreç, beklediğinden çok daha karmaşık ve zorlu bir hale gelir. Aslı'nın modern şehir yaşamıyla Ege'nin doğayla iç içe, huzurlu yaşamı arasındaki karşıtlık, derin bir çatışmaya yol açarken, aslında ikisinin de benzer hedefler ve hayaller peşinden gittiği ortaya çıkar. Bu ikili, ailelerinin çıkarları, doğanın koruması ve aralarındaki çekim arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır: Şirket mi, sörf okulu mu, yoksa birbirleri mi?