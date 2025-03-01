Hande Erçel'den Barış Arduç'la Oynadığı Rüzgara Bırak Filmiyle İlgili Eleştirilere Yanıt!
Hande Erçel'den Barış Arduç'la Oynadığı Rüzgara Bırak Filmiyle İlgili Eleştirilere Yanıt!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde oynadığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı. Film yayına girer girmez en çok izlenenler arasına girdi. Sosyal medyada izleyenlerden saatler içerisinde yorum yağdı. Hande Erçel ve Barış Arduç partner olarak birbirlerine çok yakıştırıldı. Filmdeki cesur sahneler ayrıca çok konuşuldu ancak Erçel'in oyunculuğu ve film yine de eleştiri aldı. Erçel, ilk kez film ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. 'Her zaman eleştiri olur. Ben eleştirilmeyen bir şeyin içinde hiç olmadım.' diyerek artık alıştığını ifade etti.
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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde oynadığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı.
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Hande Erçel ve Barış Arduç partner olarak birbirlerine çok yakıştırıldı.
Filmdeki cesur sevişme sahneleri çok konuşuldu.
Ancak her güzel şeyde olduğu gibi Rüzgara Bırak'ta da eleştiriler vardı.
Erçel, "Olur öyle şeyler" diyerek eleştirilerin kendisi için normalleştiğini söyledi.
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"10 proje olsa 10'unda da Barış'la oynarım!"
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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