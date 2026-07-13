Rusya'nın Yeni Banknotları Piyasaya Çıktı
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Rusya Merkez Bankası, ülke genelinde nakit alışverişleri yakından ilgilendiren kritik bir adım attı. Uzun süredir beklenen yeni 100 rublelik banknotlar, belirlenen takvim doğrultusunda resmen tedavüle sokuldu. Tasarımındaki benzerliklerle dikkat çeken yeni paralar, üst düzey güvenlik önlemleriyle de ön plana çıkıyor.
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Rusya'nın yeni banknotları piyasaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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