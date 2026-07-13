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Ekonomi
Rusya'nın Yeni Banknotları Piyasaya Çıktı

Rusya'nın Yeni Banknotları Piyasaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.07.2026 - 15:36
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Rusya Merkez Bankası, ülke genelinde nakit alışverişleri yakından ilgilendiren kritik bir adım attı. Uzun süredir beklenen yeni 100 rublelik banknotlar, belirlenen takvim doğrultusunda resmen tedavüle sokuldu. Tasarımındaki benzerliklerle dikkat çeken yeni paralar, üst düzey güvenlik önlemleriyle de ön plana çıkıyor.

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Rusya'nın yeni banknotları piyasaya çıktı.

Rusya'nın yeni banknotları piyasaya çıktı.

Rusya Merkez Bankası nakit para sirkülasyonunu doğrudan etkileyecek önemli bir kararı hayata geçirdi. Banka yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 10 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Merkez Federal Bölgesi'ne ithaf edilerek özel olarak tasarlanan yeni 100 rublelik banknotlar piyasaya sürüldü. Tedavüle sunulan bu yeni paraların, piyasadaki mevcut diğer banknotlarla olan görsel benzerliği ise ilk andan itibaren vatandaşların ve ekonomi çevrelerinin dikkatinden kaçmadı.

2026 basımı olarak kayıtlara geçen yeni 100 rublelik banknotun ön yüzünde Moskova Kremlini'nin çan kulesi yer alıyor. Bununla birlikte tarihi Spasskaya Kulesi'nin ikonik bir parçası ve Rusya'nın resmi devlet arması da ön yüzde bulunuyor. Arka tasarımda Rzhev Sovyet Askeri Anıtı yükselirken, bu anıta Merkez Federal Bölgesi'nin stilize edilmiş özel bir haritası eşlik ediyor.

eni paraların basımında sadece görselliğe değil, güvenlik teknolojilerine de büyük bir bütçe ayrıldı. Sahteciliğin önüne geçmek adına geliştirilen yeni nesil güvenlik özellikleri, parayı eline alan herkesin kolayca fark edebileceği türden. Banknotun kağıt dokusuna, ışık altında kırmızı ve mavi renklere dönüşebilen özel renkli lifler ile gri lifler olmak üzere iki farklı türde güvenlik lifi entegre edildi. Sahte para basımını imkansız kılmak için ise 2 milimetre genişliğinde, dört parçadan oluşan daldırma holografik bir güvenlik şeridi banknota yerleştirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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