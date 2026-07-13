Rusya'nın yeni banknotları piyasaya çıktı.

Rusya Merkez Bankası nakit para sirkülasyonunu doğrudan etkileyecek önemli bir kararı hayata geçirdi. Banka yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 10 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Merkez Federal Bölgesi'ne ithaf edilerek özel olarak tasarlanan yeni 100 rublelik banknotlar piyasaya sürüldü. Tedavüle sunulan bu yeni paraların, piyasadaki mevcut diğer banknotlarla olan görsel benzerliği ise ilk andan itibaren vatandaşların ve ekonomi çevrelerinin dikkatinden kaçmadı.

2026 basımı olarak kayıtlara geçen yeni 100 rublelik banknotun ön yüzünde Moskova Kremlini'nin çan kulesi yer alıyor. Bununla birlikte tarihi Spasskaya Kulesi'nin ikonik bir parçası ve Rusya'nın resmi devlet arması da ön yüzde bulunuyor. Arka tasarımda Rzhev Sovyet Askeri Anıtı yükselirken, bu anıta Merkez Federal Bölgesi'nin stilize edilmiş özel bir haritası eşlik ediyor.

eni paraların basımında sadece görselliğe değil, güvenlik teknolojilerine de büyük bir bütçe ayrıldı. Sahteciliğin önüne geçmek adına geliştirilen yeni nesil güvenlik özellikleri, parayı eline alan herkesin kolayca fark edebileceği türden. Banknotun kağıt dokusuna, ışık altında kırmızı ve mavi renklere dönüşebilen özel renkli lifler ile gri lifler olmak üzere iki farklı türde güvenlik lifi entegre edildi. Sahte para basımını imkansız kılmak için ise 2 milimetre genişliğinde, dört parçadan oluşan daldırma holografik bir güvenlik şeridi banknota yerleştirildi.