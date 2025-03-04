Ruhunuzun Derinliklerindekileri Açığa Çıkartacak 13 Wet Leg Parçası
Ruhunuzun Derinliklerindekileri Açığa Çıkartacak 13 Wet Leg Parçası
İngiliz indir rock grubu olan Wet Leg ve onun birbirinden keyifli parçalarını keşfetmeye hazır mısınız? Dinledikçe daha fazla dinleyesiniz gelecek. Hem klipleri hem de şarkıları ile ruhunuza iyi gelecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Supermarket
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. I Don't Wanna Go Out
3. Loving You
4. Chaise Longue
5. Oh No
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Wet Dream
7. Ur Mum
8. Angelica
9. Being In Love
10. Convincing
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Chaise Longue
12. Loving You
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın