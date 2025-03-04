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Ruhunuzun Derinliklerindekileri Açığa Çıkartacak 13 Wet Leg Parçası

etiket Ruhunuzun Derinliklerindekileri Açığa Çıkartacak 13 Wet Leg Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 23:14

İngiliz indir rock grubu olan Wet Leg ve onun birbirinden keyifli parçalarını keşfetmeye hazır mısınız? Dinledikçe daha fazla dinleyesiniz gelecek. Hem klipleri hem de şarkıları ile ruhunuza iyi gelecek!

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1. Supermarket

2. I Don't Wanna Go Out

3. Loving You

4. Chaise Longue

5. Oh No

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6. Wet Dream

7. Ur Mum

8. Angelica

9. Being In Love

10. Convincing

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11. Chaise Longue

12. Loving You

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Begüm
Begüm
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