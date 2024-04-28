Ruhunu Yunanistan Turuna Çıkartacak 12 Anna Vissi Şarkısı
Ruhunu Yunanistan Turuna Çıkartacak 12 Anna Vissi Şarkısı
Vizesiz, biletsiz ve plansız bir şekilde seni Yunanistan'ın büyülü atmosferine götürecek 12 Anna Vissi şarkısını bir araya getirdik. Bu şarkılar, sıcak Akdeniz esintisiyle, güneşin altında dans etme arzusunu uyandıracak ve seni adeta bir müzikal yolculuğa çıkaracak. Hazırsan başlıyoruz👇
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1. Anna Vissi - Psihedelia
2. Anna Vissi - Eleni
3. Anna Vissi - Ise
4. Anna Vissi - Protimo
5. Oso Eho Foni
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6. Anna Vissi - Treno
7. Anna Vissi - Gazi
8. Anna Vissi - Ime Poli Kala
9. Lambo
10. Magava Tout
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11. S' Eho Epithimisi
12. Parte ta ola
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