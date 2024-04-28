Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ruhunu Yunanistan Turuna Çıkartacak 12 Anna Vissi Şarkısı

etiket Ruhunu Yunanistan Turuna Çıkartacak 12 Anna Vissi Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 16:52

Vizesiz, biletsiz ve plansız bir şekilde seni Yunanistan'ın büyülü atmosferine götürecek 12 Anna Vissi şarkısını bir araya getirdik. Bu şarkılar, sıcak Akdeniz esintisiyle, güneşin altında dans etme arzusunu uyandıracak ve seni adeta bir müzikal yolculuğa çıkaracak. Hazırsan başlıyoruz👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Anna Vissi - Psihedelia

2. Anna Vissi - Eleni

3. Anna Vissi - Ise

4. Anna Vissi - Protimo

5. Oso Eho Foni

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Anna Vissi - Treno

7. Anna Vissi - Gazi

8. Anna Vissi - Ime Poli Kala

9. Lambo

10. Magava Tout

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. S' Eho Epithimisi

12. Parte ta ola

Senin en sevdiğin Anna Vissi şarkısı ne? Bizimle paylaş👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın