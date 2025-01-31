Ruhumuzu Duygularla Saran O Efsane Ses: Sertap Erener’in Hangi Şarkısısın?
Ruhumuzu Duygularla Saran O Efsane Ses: Sertap Erener’in Hangi Şarkısısın?
Sertap Erener, sesiyle kalbimizi derinden saran, her şarkısında farklı bir dünyaya götüren bir sanatçı. Onun şarkılarında kaybolurken, duyguların en yoğun halini hissediyoruz. Peki, senin ruhunu en çok hangi Sertap şarkısı sarıyor? Bu testin sonunda👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Ona en çok yakışan sahne kostümü hangisi?
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2. Hangi duygu durumunda en çok onun şarkılarını dinliyorsun?
3. "Şurada ne Sertap dinlenir be" dediğin manzarayı seç!
4. Sertap Erener 'in şarkılarında seni en çok etkileyen unsur hangisi?
5. Biraz da kişisel sorular! Başkalarının ne düşündüğü senin için önemli mi?
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6. Şarkı söyleme konusunda sen ne kadar başarılısın? Puanla bakalım!
7. Hangi saç modeli ona daha çok yakışmış?
8. Son olarak, onun şarkıları en çok hangi renk gibi hissettiriyor?
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