Ruhumuzu Duygularla Saran O Efsane Ses: Sertap Erener’in Hangi Şarkısısın?

Sertap Erener, sesiyle kalbimizi derinden saran, her şarkısında farklı bir dünyaya götüren bir sanatçı. Onun şarkılarında kaybolurken, duyguların en yoğun halini hissediyoruz. Peki, senin ruhunu en çok hangi Sertap şarkısı sarıyor? Bu testin sonunda👇