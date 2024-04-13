Ruhi Çenet, Çalınan 8.5 Milyon Abonelik YouTube Kanalını Geri Aldığını Duyurdu!
Ruhi Çenet, Çalınan 8.5 Milyon Abonelik YouTube Kanalını Geri Aldığını Duyurdu!
Kaynak: https://twitter.com/RuhiCenet/status/...
Ruhi Çenet, geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından çalınan 8,5 milyon abonelik YouTube kanalını geri aldığını açıkladı.👇
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Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilen Ruhi Çenet, olay ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
Ünlü YouTuber, ilk videosunu bundan tam 13 yıl önce yüklediği ilk kanalını bilgisayar korsanlarından geri aldığını duyurdu.
10 Nisan tarihinde Ruhi Çenet'in kanalını ele geçiren hackerlar, kanalın ismini ünlü kripto para birimi "Ripple" olarak değiştirmiş ve Ripple CEO'sunun sahte bir canlı yayını başlatmışlardı.
Kanalının çalındığını Instagram hesabı üzerinden duyuran Ruhi Çenet, anlık olarak 30 bin kişi tarafından izlenen canlı yayının sahte olduğu konusunda takipçilerini uyarmıştı.
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