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Ruhi Çenet, Çalınan 8.5 Milyon Abonelik YouTube Kanalını Geri Aldığını Duyurdu!

Ruhi Çenet, Çalınan 8.5 Milyon Abonelik YouTube Kanalını Geri Aldığını Duyurdu!

Youtube Sosyal Medya
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 14:47

Ruhi Çenet, geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından çalınan 8,5 milyon abonelik YouTube kanalını geri aldığını açıkladı.👇

Kaynak: https://twitter.com/RuhiCenet/status/...
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Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilen Ruhi Çenet, olay ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilen Ruhi Çenet, olay ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Detaylar için bu içeriğimize göz atabilirsiniz:

Ünlü YouTuber, ilk videosunu bundan tam 13 yıl önce yüklediği ilk kanalını bilgisayar korsanlarından geri aldığını duyurdu.

Ünlü YouTuber, ilk videosunu bundan tam 13 yıl önce yüklediği ilk kanalını bilgisayar korsanlarından geri aldığını duyurdu.

Belgesel içerikleri ile tüm dünyada tanınan fenomen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kanalındaki tüm videoların silindiğini ve bu süreçte 300 bin abone kaybettiğini belirtti.

10 Nisan tarihinde Ruhi Çenet'in kanalını ele geçiren hackerlar, kanalın ismini ünlü kripto para birimi "Ripple" olarak değiştirmiş ve Ripple CEO'sunun sahte bir canlı yayını başlatmışlardı.

10 Nisan tarihinde Ruhi Çenet'in kanalını ele geçiren hackerlar, kanalın ismini ünlü kripto para birimi "Ripple" olarak değiştirmiş ve Ripple CEO'sunun sahte bir canlı yayını başlatmışlardı.

Kanalının çalındığını Instagram hesabı üzerinden duyuran Ruhi Çenet, anlık olarak 30 bin kişi tarafından izlenen canlı yayının sahte olduğu konusunda takipçilerini uyarmıştı.

Kanalının çalındığını Instagram hesabı üzerinden duyuran Ruhi Çenet, anlık olarak 30 bin kişi tarafından izlenen canlı yayının sahte olduğu konusunda takipçilerini uyarmıştı.

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