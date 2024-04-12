31 Yıl Önce Bugün Türkiye'de Kurulan İlk İnternet Bağlantısının Öyküsü Böyle Başladı!

Türkiye'deki ilk internet bağlantısı tam 31 yıl önce bugün kuruldu. Bu önemli adım, geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı oldu. İnternet, yaşamımızın merkezine yerleşti ve bugün sadece bir parmak ucu kadar uzağımızda. İşte Türkiye'nin internet tarihine dair bu başlangıç hikayesi böylece şekillendi.