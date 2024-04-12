31 Yıl Önce Bugün Türkiye'de Kurulan İlk İnternet Bağlantısının Öyküsü Böyle Başladı!
31 Yıl Önce Bugün Türkiye'de Kurulan İlk İnternet Bağlantısının Öyküsü Böyle Başladı!
Kaynak: https://journo.com.tr/ilk-internet-ba...
Türkiye'deki ilk internet bağlantısı tam 31 yıl önce bugün kuruldu. Bu önemli adım, geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı oldu. İnternet, yaşamımızın merkezine yerleşti ve bugün sadece bir parmak ucu kadar uzağımızda. İşte Türkiye'nin internet tarihine dair bu başlangıç hikayesi böylece şekillendi.
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1980'lerde Türkiye'deki üniversiteler, dünya çapındaki akademik araştırma ağlarına katıldılar. Bu ağlar arasında 1986'da kurulan EARN (Avrupa Akademik ve Araştırma Ağı) ve BITNET (Because It’s Time Network) bulunuyordu. 1987'de Ege Üniversitesi liderliğinde kurulan Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı (TÜVEKA) da bu ağlara dahil oldu.
Ancak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi Türkiye'den bu ağlara katılan kurumlar, ağın kapasitesinin yetersiz olduğunu düşünüyordu. 1990'da ortaya çıkan Dünya Çapında Web (WWW), bu sorunu çözebilir bir çözüm olarak görülüyordu.
Bu nedenle, ODTÜ ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), internete bağlı yeni bir ağın kurulması için 1991'de bir proje başlattı.
1992'de Türkiye ile Hollanda arasında X.25 protokolü üzerinden deneysel bir internet bağlantısı kuruldu. Bu başarıdan sonra, ODTÜ ve TÜBİTAK, Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı'na (PTT) başvurarak 64 kbps kapasiteli bir hat kiraladı. Türkiye'nin ilk internet bağlantısı, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Bilim Vakfı Ağı (NSFNet) ile 12 Nisan 1993'te kuruldu.
ODTÜ'nün bu internet bağlantısının ardından, Ege Üniversitesi (1994), Bilkent Üniversitesi (Ekim 1995), Boğaziçi Üniversitesi (Kasım 1995) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (Şubat 1996) ağa katıldı.
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1997'de, akademik kuruluşların internet bağlantısını sağlayan ULAKNET faaliyete geçti ve üniversiteler arasında hızlı bir iletişim ağı oluşturdu.
Türkiye'de internetin öncülüğünü üniversiteler yaptı. İlk Türkçe web siteleri ODTÜ ve Bilkent gibi üniversitelere aitti. 1996'da Türkiye'deki ilk internet servis sağlayıcı şirketlerin faaliyete geçmesiyle ticari web siteleri hızla açılmaya başladı.
1996 yılının sonlarına doğru birçok Türkçe gazete ve dergi, internet üzerinden yayımlanmaya başladı.
1997'nin ortalarından itibaren bankalar internet üzerinden hizmet vermeye başladı ve yıl sonunda e-ticaret siteleri faaliyete geçti.
ODTÜ ve TÜBİTAK 1991 yılında internete bağlı yeni bir ağın kurulması için proje başlattığı döneme ait kazı yapılan fotoğraflar sosyal medyada ilgi çekti.
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İyi ki doğdun internet!
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