Ruh Halini Anlatan Temizlik Ürünü Hangisi?

Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
23.04.2026 - 09:52

Kafanın içi çorba gibi karışıyorsa doğru testi çözmeye gelmişsin demektir! Hangi temizlik ürünü çıkarsa çıksın, temizliğinde onu kullanmaya başladığında zihnin biraz daha berraklaşacak.

Ama önce hakkında bir şeyler öğrenmemiz lazım!

1. Şu anki modunu tek cümleyle özetle diye sorsak, cevabın ne olurdu?

2. Evdesin, canın fena halde sıkkın ve kafayı boşaltman lazım. O an arkada çalan sanatçıyı öğrenebilir miyiz?

3. Peki ya çok heveslendiğin o hafta sonu planı son anda iptal olsa...

4. Evin en tahammül edemediğin ve gördükçe sinirini bozan yeri neresi diye sorsak?

5. Dürüst ol: Temizlik yaparken kendi kendine konuştuğun oluyor mu?

6. Mesai ya da ders bitti ve ekrana bakmaktan gözlerin kanamış durumda. İlk olarak ne yapacağını öğrenebilir miyiz?

7. Seni şu anki buhrandan nasıl bir tatil rotası çekip çıkarır diye sorsak?

8. Kendini ne sıklıkla "Her şeyi baştan düzenlemem lazım." krizinde bulduğunu öğrenebilir miyiz?

Kesinlikle çamaşır suyu.

Senin ruh halin tam olarak çamaşır suyu. Hayatında birikmiş ve üst üste gelmiş ne varsa kökünden kazıyıp atmak istiyorsun. Ufak tefek düzeltmeler kesmiyor seni. Sana sıfırdan bir sayfa ile beraber temiz bir başlangıç lazım. Bazen her şeye tahammülün sıfırlanıyor ve etrafındaki toksik ne varsa tek hamlede temizlemek istiyorsun. Biraz yavaşlamanı tavsiye ediyoruz. Her şeyi aynı anda çözemezsin. Kendine o radikal kararları almadan önce bir nefeslenme payı ver.

Çok amaçlı yüzey temizleyici. Pembe olandan ama!

Senin ruh halin pembe yüzey temizleyici. Çok derin sorunlarla yüzleşecek, o ağır işlere girişecek enerjin yok şu an. İstiyorsun ki ortalık çiçek gibi koksun, en azından dışarıdan her şey yolunda görünsün. Biraz yüzeysel de olsa o geçici ferahlık hissi şu aralar favori kaçış noktan. Halı altına süpürdüğün dertleri şimdilik görmezden gelip, günü kurtarmanın o tatlı hafifliğini yaşıyorsun.

Yağ çözücü olduğunu düşündük!

Senin ruh halin ağır yağ çözücüsüne benziyor. Kafanda epeydir bekleyen ve inatçı bir lekeye dönüşmüş meseleler var. Dışarıdan gayet sakin duruyorsun ama içten içe o zorlu problemleri eritmek için sessiz bir mesai harcıyorsun. Kolay pes eden biri değilsin. Sorunun tam üzerine sıkılıp bekleyen o güçlü formül gibisin. Sabırla ve inatla kendi hayatındaki pürüzleri ortadan kaldırmaya odaklanmış durumdasın.

Karbonat ve sirke!

Senin ruh halin bu ikiliye çoook benziyor. Gündelik hayatın karmaşasından, bitmek bilmeyen bildirimlerden ve yapay tavırlardan inanılmaz sıkılmış durumdasın. Daha sade, nostaljik ve gösterişsiz bir huzurun peşindesin. Yeni nesil kaoslara girmek yerine olduğun yerde yavaşlayıp eski kasetleri başa sarmak istiyorsun. Alışık olduğun, güvenli ve eski usul o kafa rahatlığı tam olarak senin içinde bulunduğun mod.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
