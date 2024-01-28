Ruh Eşleriyle Tanıştıktan Sonra Hayatlarındaki Değişimlerle Ruhumuzun En Derinliklerine Dokunan 17 Kişi
Ruh Eşleriyle Tanıştıktan Sonra Hayatlarındaki Değişimlerle Ruhumuzun En Derinliklerine Dokunan 17 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ruh eşimizle karşılaştıktan sonra hayatlarımızda meydana gelen dönüşümler, ruhumuzun en kuytu köşelerine dokunur. Bu, 17 kişinin paylaştığı deneyimlerle daha da belirgin hale geliyor. Gelin, ruh eşleriyle tanışan kişilerin hayatı nasıl değişmiş beraber bakalım.
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1. "Buluşmadan döndüğümde bir arkadaşımla konuşuyorduk ve nasıl gittiğini sordu."
2. "Evlendik ve telefonumda hala 'gelecekteki karım' diye kayıtlı."
3. "Babam basketbol maçına gitmişti ve gördüğü ponpon kızlardan birisiyle evleneceğini arkadaşına söyledi."
4. "Lisede onu görür görmez evlenmek istediğimi düşündüm."
5. "Şu anda tabağımdaki havuçları çalmakla meşgul."
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6. "Hayatımda iki kere böyle hissettim ve ikisinde de boşandık."
7. "Evimdeki partiye adım atar atmaz onunla evlenmek istediğimi anlamıştım."
8. "Aynı Japonca sınıfındaydık ve onu görür görmez gelecekteki kocam olacağını düşündüm."
9. "2 yıl boyunca sevgiliydik ve sonra çok genç olduğumuz için 8 yıl daha çıkmaya devam ettik."
10. "Evleneli çoktan 15 yıl oldu ve o benim en iyi arkadaşım."
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11. "Şu anki kocamla tanıştığımız günün akşamında oda arkadaşıma onunla hep beraber olacağımızı söyledim."
12. "İlk kez konserde tanıştık ve yaptığı bütün espirilere gülmeme rağmen bana hiç ilgi göstermedi."
13. "Ona evlilik teklifi etmek üzereyken benden ayrıldı."
14. "Tanışır tanışmaz bizim için kendimin en iyi versiyonu olmam gerektiğini hissettim."
15. "20 yıl önce işteki ilk gününde tanıştık."
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16. "Kanadaya göç ettikten sonra bir arkadaşımın doğum gününde tanıştık."
17. "32 yıl sonra hala beraberiz ve birlikte 4 çocuğumuz ve 8 torunumuz var."
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