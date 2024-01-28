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Ruh Eşleriyle Tanıştıktan Sonra Hayatlarındaki Değişimlerle Ruhumuzun En Derinliklerine Dokunan 17 Kişi

Ruh Eşleriyle Tanıştıktan Sonra Hayatlarındaki Değişimlerle Ruhumuzun En Derinliklerine Dokunan 17 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 17:31

Ruh eşimizle karşılaştıktan sonra hayatlarımızda meydana gelen dönüşümler, ruhumuzun en kuytu köşelerine dokunur. Bu, 17 kişinin paylaştığı deneyimlerle daha da belirgin hale geliyor.  Gelin, ruh eşleriyle tanışan kişilerin hayatı nasıl değişmiş beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Buluşmadan döndüğümde bir arkadaşımla konuşuyorduk ve nasıl gittiğini sordu."

1. "Buluşmadan döndüğümde bir arkadaşımla konuşuyorduk ve nasıl gittiğini sordu."

''O kadar da havalı değildi' diye cevap verdim ama aklımdan bir ses, 'dikkatli ol, bir gün evleneceksiniz,' diyordu. 18 yıl sonra hala benden çok daha havalı olduğunu söylemem lazım.'

2. "Evlendik ve telefonumda hala 'gelecekteki karım' diye kayıtlı."

2. "Evlendik ve telefonumda hala 'gelecekteki karım' diye kayıtlı."

3. "Babam basketbol maçına gitmişti ve gördüğü ponpon kızlardan birisiyle evleneceğini arkadaşına söyledi."

3. "Babam basketbol maçına gitmişti ve gördüğü ponpon kızlardan birisiyle evleneceğini arkadaşına söyledi."

'54 yıl sonra hala evliler.'

4. "Lisede onu görür görmez evlenmek istediğimi düşündüm."

4. "Lisede onu görür görmez evlenmek istediğimi düşündüm."

'İlk yaptığım şey onun için kapıyı tutmaktı ve 'günaydın güzellik,' dedim. O da nazikçe 'Yaylan buradan ezik,' dedi. Şimdi 34 yıldır evliyiz.'

5. "Şu anda tabağımdaki havuçları çalmakla meşgul."

5. "Şu anda tabağımdaki havuçları çalmakla meşgul."
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6. "Hayatımda iki kere böyle hissettim ve ikisinde de boşandık."

6. "Hayatımda iki kere böyle hissettim ve ikisinde de boşandık."

'Bir daha olursa hemen başka ülkeye kaçacağım.'

7. "Evimdeki partiye adım atar atmaz onunla evlenmek istediğimi anlamıştım."

7. "Evimdeki partiye adım atar atmaz onunla evlenmek istediğimi anlamıştım."

'6 yıl sevgili olduk ve 15 yıl evli kaldıktan sonra boşandık.'

8. "Aynı Japonca sınıfındaydık ve onu görür görmez gelecekteki kocam olacağını düşündüm."

8. "Aynı Japonca sınıfındaydık ve onu görür görmez gelecekteki kocam olacağını düşündüm."

'Garip olansa o zamanlarki tipimin tam zıttıydı.'

9. "2 yıl boyunca sevgiliydik ve sonra çok genç olduğumuz için 8 yıl daha çıkmaya devam ettik."

9. "2 yıl boyunca sevgiliydik ve sonra çok genç olduğumuz için 8 yıl daha çıkmaya devam ettik."

'Evlendikten sonra 20 yıl boyunca beraber kaldık ama şimdi boşanma sürecindeyiz.'

10. "Evleneli çoktan 15 yıl oldu ve o benim en iyi arkadaşım."

10. "Evleneli çoktan 15 yıl oldu ve o benim en iyi arkadaşım."

'Onsuz ne yapardım bilmiyorum.'

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11. "Şu anki kocamla tanıştığımız günün akşamında oda arkadaşıma onunla hep beraber olacağımızı söyledim."

11. "Şu anki kocamla tanıştığımız günün akşamında oda arkadaşıma onunla hep beraber olacağımızı söyledim."

'35 yıl geçti ve hala birbirimizi çok seviyoruz.'

12. "İlk kez konserde tanıştık ve yaptığı bütün espirilere gülmeme rağmen bana hiç ilgi göstermedi."

12. "İlk kez konserde tanıştık ve yaptığı bütün espirilere gülmeme rağmen bana hiç ilgi göstermedi."

'Daha sonra tekrar bir konserde denk geldik ve bütün gece onu izlerken onun gözleri yine başka yerlerdeydi. En sonunda bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık ve şimdi 8 yıldır beraberiz.'

13. "Ona evlilik teklifi etmek üzereyken benden ayrıldı."

13. "Ona evlilik teklifi etmek üzereyken benden ayrıldı."

'Yüzüğümü almıştı ve teklif edeceğim yer bile belliydi. Şimdi 3.5 ay oldu ve umarım tekrar birleşiriz.'

14. "Tanışır tanışmaz bizim için kendimin en iyi versiyonu olmam gerektiğini hissettim."

14. "Tanışır tanışmaz bizim için kendimin en iyi versiyonu olmam gerektiğini hissettim."

'15 yıl sonra hala beraberiz ve çok mutluyum.'

15. "20 yıl önce işteki ilk gününde tanıştık."

15. "20 yıl önce işteki ilk gününde tanıştık."

'Ben onu görür görmez sevmeme rağmen o beni fark bile etmemişti. Her neyse, 20 yıl sonra hala çok mutluyuz.'

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16. "Kanadaya göç ettikten sonra bir arkadaşımın doğum gününde tanıştık."

16. "Kanadaya göç ettikten sonra bir arkadaşımın doğum gününde tanıştık."

'Bir gün evleneceğimizi söyledim ve şimdi 20'inci yıl dönümüzü kutlayacağız.

17. "32 yıl sonra hala beraberiz ve birlikte 4 çocuğumuz ve 8 torunumuz var."

17. "32 yıl sonra hala beraberiz ve birlikte 4 çocuğumuz ve 8 torunumuz var."

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