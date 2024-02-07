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RTÜK Yetkililerinin Değişim Saatine Denk Gelmiş! Türk Televizyonlarında Fırtınalar Estiren 8 Unutulmaz An

RTÜK Yetkililerinin Değişim Saatine Denk Gelmiş! Türk Televizyonlarında Fırtınalar Estiren 8 Unutulmaz An

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
07.02.2024 - 13:15

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Günümüzde televizyonlarda sansürlenen şeyleri aklımız alamazken geçtiğimiz yıllarda izlediklerimize de bir o kadar şaşırıyoruz. Bugün ise RTÜK'ün AFK olduğu zamanlarda izlediklerimizi sizin için derledik.👇

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Günümüzde televizyonda izlediği çoğu film ve dizide RTÜK'ün müdahalesini görüyoruz.

Günümüzde televizyonda izlediği çoğu film ve dizide RTÜK'ün müdahalesini görüyoruz.

Sansürlenen tablolardan domuz kelimesine kadar birçok kez Radyo ve Televizyon Üst Heyeti'nin müdahalesine şahit olduk.

Sansürlenen tablolardan domuz kelimesine kadar birçok kez Radyo ve Televizyon Üst Heyeti'nin müdahalesine şahit olduk.

Onlardan bazılarını da sizlerle paylaşmıştık.

Bir de zamanında "RTÜK nasıl müdahale etmemiş?" dediğimiz anlar var tabii...

Arşivin derinlerine indiğimizde de sizler için sıraladık.

Sebebi neydi ki?

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Bu üçlünün bir araya geldiği bir program düşünün... Zamanında oluyormuş.☺️

Heh ben de ne zaman Çarkıfelek gelecek diyordum.😂

Ve yine Mehmet Ali Erbil...

Bu sahneyi hiç görmemiştim.😂

Efsaneyi hatırlayarak sizlere veda ediyoruz...

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