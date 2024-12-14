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Ronaldo'nun Yeni Oyuncağı 73 Milyon Dolarlık Özel Jetin Lüks Detayları

Ronaldo'nun Yeni Oyuncağı 73 Milyon Dolarlık Özel Jetin Lüks Detayları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 10:08

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo,  Al Nassr'da forma giyiyor. Bugüne kadar lüks hayatıyla magazin gündeminden de düşmeyen ünlü isim, koleksiyonuna yeni bir parça daha ekledi. Ronaldo, tam 73 milyon dolara yeni bir jet satın aldı. 19 kişilik özel jetin lüks detayları ise şaşırtacak cinsten!

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Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyiyor.

Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyiyor.

Bugüne kadar yaptığı lüks harcamalarla manşetlerden eksik olmayan yıldız, koleksiyonuna bir ekleme daha yaptı. Ronaldo, 73 milyon dolara aldığı yeni jetiyle yine dünyanın manşetlerinde yerini aldı.

Ronaldo, "Gulfstream G200" uçağını 20 milyon sterline satışa çıkarmıştı. Onun yerine ise 73 milyon dolarlık (2.550 milyar TL) yeni bir jet satın aldı.

Ronaldo, "Gulfstream G200" uçağını 20 milyon sterline satışa çıkarmıştı. Onun yerine ise 73 milyon dolarlık (2.550 milyar TL) yeni bir jet satın aldı.

Jetin lüks detayları ise sosyal medyada dolaşmaya başladı.

19 kişilik bir yaşam alanı sunan yeni jetin kodu: LX-GOL

19 kişilik bir yaşam alanı sunan yeni jetin kodu: LX-GOL

Dışı karbon fiber, içi ise 19 kişilik olan bu özel jet 983 km hıza kadar ulaşabiliyor.

Özel jetin dış tasarımında da Ronaldo'ya ait desenler yer alıyor.

Özel jetin dış tasarımında da Ronaldo'ya ait desenler yer alıyor.

Bakalım bu jetle ilgili daha neler öğreneceğiz...

Bakalım bu jetle ilgili daha neler öğreneceğiz...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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