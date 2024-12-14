Ronaldo'nun Yeni Oyuncağı 73 Milyon Dolarlık Özel Jetin Lüks Detayları
Ronaldo'nun Yeni Oyuncağı 73 Milyon Dolarlık Özel Jetin Lüks Detayları
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da forma giyiyor. Bugüne kadar lüks hayatıyla magazin gündeminden de düşmeyen ünlü isim, koleksiyonuna yeni bir parça daha ekledi. Ronaldo, tam 73 milyon dolara yeni bir jet satın aldı. 19 kişilik özel jetin lüks detayları ise şaşırtacak cinsten!
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Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyiyor.
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Ronaldo, "Gulfstream G200" uçağını 20 milyon sterline satışa çıkarmıştı. Onun yerine ise 73 milyon dolarlık (2.550 milyar TL) yeni bir jet satın aldı.
19 kişilik bir yaşam alanı sunan yeni jetin kodu: LX-GOL
Özel jetin dış tasarımında da Ronaldo'ya ait desenler yer alıyor.
Bakalım bu jetle ilgili daha neler öğreneceğiz...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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