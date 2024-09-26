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Robot Süpürgelerle Zamandan Kazanın: Temizliği Eğlenceli Hale Getirecek 10 Yolu

etiket Robot Süpürgelerle Zamandan Kazanın: Temizliği Eğlenceli Hale Getirecek 10 Yolu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 10:31

Robot süpürgelerin hayatımızı kolaylaştırdığını artık duymayan, deneyimlemeyen kalmadı diye düşünüyoruz. Eğer ki hala robot süpürgeniz yoksa bu içerikte bir robot süpürgenin temizliği ne kadar kolaylaştırıp eğlenceli hale getirdiğinden bahsettik...

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1. Her şeyden önce siz ayaklarınızı uzatırken tüm yerleri tertemiz yapan bir makineden bahsediyoruz!

Temizlik yapmak bazen çok zorlayıcı olabiliyor, hele de işten yorgun argın geldikten sonra. Bu yüzden robot süpürgeler aslında işimizi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Biz işteyken veya işten geldiğimizde evi hızlıca temizleyerek keyfimizi yerine getiriyorlar.

2. Sadece kuru temizlik de değil, ıslak temizliği de robot süpürgeler hallediyor!

Yerleri yalnızca süpürmek hiç yeterli değil. Bir de üstüne paspaslamak gerekiyor. E tabii bunun için de robot süpürgenizi kullanabilirsiniz. Bu konuda Philips 7000 robot süpürge serisinin üstüne bir başka makine var mı? Pek sanmıyoruz!

3. Eğer evde evcil hayvan varsa robot süpürgeyle müthiş bir ikili olacaklarını söyleyelim!

Evcil hayvanlarımız dümdüz dursa bile bizi hem çok eğlendiriyor hem de çok tatlı görünüyorlar. Ama resme bir de robot süpürgeler girince işler çok daha eğlenceli bir hal alıyor. Evcil hayvanınızın robot süpürgeye nasıl tepki vereceğini gördüğünüzde çok eğleneceksiniz!

4. Evde artık bir tane daha fazla yavrunuz varmış gibi hissedebilirsiniz!

Robot süpürgeler kanlı canlı olmasalar da her yeri temizleyerek işimizi kolaylaştırmaları ve çok tatlı görünmeleri sayesinde gönlümüzü fethediyorlar desek abartmış olmayız. Evinde robot süpürgesi olup da ona isim takmayan birini gördünüz mü hiç? Biz görmedik!

5. Yerden bir türlü çıkmayan lekelerin temizlenmesini izlemenin keyfi bir başka!

Titreşimli mop teknolojisinin en güzel yanı, bir türlü çıkmayan lekeleri çıkarmadaki başarısıdır. Ayak izleri, evcil hayvan tüyleri veya başka bir şey… Titreşimli kop teknolojisi sayesinde hepsi hızlıca temizleniyor. Philips 7000 serisinin bu konuda da fark yarattığını söylemiş olalım.

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6. Şarjı bittiğinde pıtı pıtı şarj istasyonuna gidişini izlemek…

Ev tertemiz yapılmış, artık robot süpürgeniz yorulduğu için şarj istasyonuna gidiyor. Bu ana tanık olduysanız ona ayrı bir sempati duymak için bir sebebiniz daha var demektir. Tabii robot süpürge seçiminde tek şarjla ne kadar temizlik yapabildiği de çok önemli, bunu atlamayalım.

7. En büyük kirlerle bile savaşmasını… Onlar gerçek bir süper kahraman!

Robot süpürgeleri daha fazla ne kadar övebiliriz inanın bilmiyoruz! Ancak robot süpürgeler hayatımızı bambaşka bir şekilde kolaylaştırıyor. Zaten bu yüzden de artık neredeyse her evin vazgeçilmezi olmayı başardılar.

8. Siz misafir hazırlığı yaparken birinin etrafı temizlemesi şart!

Ani misafir baskınları için de robot süpürge aşırı yardımcı oluyor. Siz misafirlere bir şeyler hazırlamak için mutfakta koştururken o da salonu hızlıca süpürerek temizleyebilir. Boşuna demiyoruz, robot süpürgeler gerçekten de sağ kolumuz gibi!

9. Gidilen her evde robot süpürgelerin özellikleri tartışılmadan olmaz!

Tıpkı komşu çocuğu karşılaştırmaları gibi robot süpürgeler arasında da bir karşılaştırma yapılır. Eğer sizin robot süpürgeniz Philips 7000 serisi ise bu karşılaştırmalarda kazanan taraf olacağınıza da şüphe yok demektir!

10. En yaratıcı ismi kim verecek yarışmasının kazanını…

Robot süpürgeniz varsa ona bir isim vermeden geçmemişsinizdir diye düşünüyoruz. Arkadaş çevrenizde de robot süpürge kullananlar varsa mutlaka aranızda bir “Seninkinin ismi ne?” konuşması geçmiştir. Sahiden, sizin robot süpürgenin ismi ne?

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