Robot Süpürge Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Robot Süpürge Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Robot süpürgeler hayatımızı çok kolaylaştırdı. Neredeyse her yeri süpürüp siliyorlar. Tabii onlar çalışırken bizim de dikkat etmemiz gereken şeyler oluyor. Hem bozulmaması, hem daha iyi bir şekilde çalışması için robot süpürge kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri özenle derledik. Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Süpürülecek alanları düzenleyin.
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2. Haritalama özelliğini kullanın.
3. Temizlik modlarını tanıyın.
4. Düzenli olarak filtrelerini değiştirin.
5. Şarj istasyonunun yerini belirleyin.
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