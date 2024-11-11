Robot Süpürge Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

Süpürgeniz kendi haznesini kendi boşaltıyorsa sadece temizleme haznelerini ve temizlik filtrelerini kontrol edin. Eğer kendi boşaltım yapmıyorsa düzenli olarak hazneyi boşaltın ve temizleyin. Süpürgenizin daha etkili şekilde çalışması için en önemli olan şey temiz kalması. HEPA veya diğer filtreleri düzenli olarak temizleyin veya değiştirin. Bu, süpürgenin verimliliğini artırır ve hava kalitesini korur.