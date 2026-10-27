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Robot MEGA Zabıtayla Esnaf Denetimine Çıktı: Raf Fiyatlarını Kasayla Karşılaştırdı

Robot MEGA Zabıtayla Esnaf Denetimine Çıktı: Raf Fiyatlarını Kasayla Karşılaştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 13:17
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Kayseri'de Melikgazi Belediyesi'nin insansı robotu MEGA, bu kez zabıta ekiplerine eşlik ederek esnaf denetimine katıldı. Eylül başında bir aylık eğitimin ardından göreve başlayan robot, Çarşı Melikgazi'deki reyonları gezerek raflardaki etiketleri tarayıp fiyatları kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Yapay zeka destekli donanımıyla tespitlerini ilgili birimlere anlık olarak aktaran MEGA, kurallara uyan işletmecilere sesli olarak teşekkür etti, eksiği olanları ise mevzuat konusunda bilgilendirdi. Denetim sırasında manavlarla yaptığı sohbet de çarşıda gülümseten anlara yol açtı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, robotun ilerleyen dönemde güvenlik, afet, temizlik ve bilgilendirme gibi alanlarda da kullanılabileceğini söyledi.

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MEGA raflardaki etiketleri tarayıp fiyatları kasayla karşılaştırdı

MEGA raflardaki etiketleri tarayıp fiyatları kasayla karşılaştırdı

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Çarşı Melikgazi'deki denetime robot MEGA ile birlikte çıktı. Yapay zeka destekli donanımıyla reyonlardaki ürün etiketlerini tarayan robot, raf fiyatlarını kasadaki fiyatlarla tek tek karşılaştırdı. Tespitlerini anlık olarak ilgili birimlere aktaran MEGA, ürünlerin raf ömürleri ve hijyen standartları hakkında da bilgi verdi.

Denetim yalnızca kontrolle sınırlı kalmadı. Kurallara uyan işletmecilere sesli olarak teşekkür eden robot, eksikleri olan esnafı ise mevzuat konusunda bilgilendirdi. Manav Ahmet Murt, robotun kendisini de teftiş ettiğini, etiketi olmayan ürünlerin etiketini takmasını istediğini anlattı. Murt'a göre MEGA çarşıya ayrı bir hareketlilik kazandırdı, esnafla kurduğu diyalog da olumlu geçti.

Manavın ikram ettiği muzu şeker içerdiği için geri çevirdi

Manavın ikram ettiği muzu şeker içerdiği için geri çevirdi

Çarşıdaki en dikkat çeken anlar manav tezgâhlarında yaşandı. Manav Mahmut Özgöncü, robotun tezgâhındaki nar ve mandalinalara baktığını, ürünleri beğendiğini söyledi. Özgöncü muz ikram edince MEGA, şeker içerdiği için yiyemeyeceğini belirtti. Ahmet Murt'a ise bir şey ikram etmek istediğinde robot yalnızca yağ kullandığını, yiyip içemeyeceğini söyledi. Murt bu cevabın kendisini güldürdüğünü anlattı.

Başkan Palancıoğlu, belediye olarak robotu vatandaşlara hizmet etmek için farklı alanlarda kullandıklarını söyledi. Yapay zeka destekli robotların belirli görevleri yapabilmesi için önceden eğitilmesi gerektiğini, belediyenin AR-GE ve bilgi işlem birimlerinin de robot üzerinde çalıştığını belirtti.

MEGA, Eylül başında düzenlenen basın toplantısında tanıtılmıştı. Palancıoğlu o gün robotun gün içinde belediyeye gelen ziyaretçileri karşılayacağını, doğru birime yönlendireceğini ve zabıta olarak denetim yapacağını söylemişti. Tanıtımda dans gösterisi yapan robot, en sevdiği takımlar sorulunca futbolda Kayserispor'u, basketbolda Melikgazi Kayseri Basketbol'u seçmişti. Belediye ilerleyen dönemde başka robotları da devreye almayı planlıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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