Robot MEGA Zabıtayla Esnaf Denetimine Çıktı: Raf Fiyatlarını Kasayla Karşılaştırdı

Çarşıdaki en dikkat çeken anlar manav tezgâhlarında yaşandı. Manav Mahmut Özgöncü, robotun tezgâhındaki nar ve mandalinalara baktığını, ürünleri beğendiğini söyledi. Özgöncü muz ikram edince MEGA, şeker içerdiği için yiyemeyeceğini belirtti. Ahmet Murt'a ise bir şey ikram etmek istediğinde robot yalnızca yağ kullandığını, yiyip içemeyeceğini söyledi. Murt bu cevabın kendisini güldürdüğünü anlattı.

Başkan Palancıoğlu, belediye olarak robotu vatandaşlara hizmet etmek için farklı alanlarda kullandıklarını söyledi. Yapay zeka destekli robotların belirli görevleri yapabilmesi için önceden eğitilmesi gerektiğini, belediyenin AR-GE ve bilgi işlem birimlerinin de robot üzerinde çalıştığını belirtti.

MEGA, Eylül başında düzenlenen basın toplantısında tanıtılmıştı. Palancıoğlu o gün robotun gün içinde belediyeye gelen ziyaretçileri karşılayacağını, doğru birime yönlendireceğini ve zabıta olarak denetim yapacağını söylemişti. Tanıtımda dans gösterisi yapan robot, en sevdiği takımlar sorulunca futbolda Kayserispor'u, basketbolda Melikgazi Kayseri Basketbol'u seçmişti. Belediye ilerleyen dönemde başka robotları da devreye almayı planlıyor.