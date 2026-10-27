Robot MEGA Zabıtayla Esnaf Denetimine Çıktı: Raf Fiyatlarını Kasayla Karşılaştırdı
Kayseri'de Melikgazi Belediyesi'nin insansı robotu MEGA, bu kez zabıta ekiplerine eşlik ederek esnaf denetimine katıldı. Eylül başında bir aylık eğitimin ardından göreve başlayan robot, Çarşı Melikgazi'deki reyonları gezerek raflardaki etiketleri tarayıp fiyatları kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Yapay zeka destekli donanımıyla tespitlerini ilgili birimlere anlık olarak aktaran MEGA, kurallara uyan işletmecilere sesli olarak teşekkür etti, eksiği olanları ise mevzuat konusunda bilgilendirdi. Denetim sırasında manavlarla yaptığı sohbet de çarşıda gülümseten anlara yol açtı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, robotun ilerleyen dönemde güvenlik, afet, temizlik ve bilgilendirme gibi alanlarda da kullanılabileceğini söyledi.
MEGA raflardaki etiketleri tarayıp fiyatları kasayla karşılaştırdı
Manavın ikram ettiği muzu şeker içerdiği için geri çevirdi
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