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Rıza Tamer Şarkısında Geçen "Yıldız Yatağından Kalkar Bu Aşkı Duysa" Sözündeki Yıldız'ın Kim Olduğunu Açıkladı

Rıza Tamer Şarkısında Geçen "Yıldız Yatağından Kalkar Bu Aşkı Duysa" Sözündeki Yıldız'ın Kim Olduğunu Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2025 - 23:19

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'Benden sonra' isimli şarkısıyla müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren Rıza Tamer, 'Yıldız Yatağından Kalkar Bu Aşkı Duysa' sözlerinde geçen ve herkesin çok fazla merak ettiği Yıldız'ın kim olduğunu sonunda açıkladı. 

hazalaslannn kullanıcı isimli bir TikTok kullancısı, katıldığı bir Rıza Tamer konserinden bir video paylaştı. Rıza Tamer, konserde 'Yıldız kim' sorularını yanıtladı.

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Rıza Tamer, herkesin merak ettiği konuyu açıkladı. İşte "Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa" sözünde adı geçen Yıldız'ın kim olduğu 👇

Rıza Tamer herkesin dilinde olan "Benden Sonra" isimli şarkıyı eski eşine yazmış.

Rıza Tamer herkesin dilinde olan "Benden Sonra" isimli şarkıyı eski eşine yazmış.

İlk olarak 2004 yılında Popstar yarışmasında karşımıza çıkan Rıza Tamer, pandemi döneminde işsiz kaldığı için eşinden ayrıldı. Ayrılık sonrasında sokaklarda yaşamaya başlayan Rıza Tamer, amatör olarak çekilen şarkı söylediği videosu sonrası gündem oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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