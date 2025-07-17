Rıza Tamer Şarkısında Geçen "Yıldız Yatağından Kalkar Bu Aşkı Duysa" Sözündeki Yıldız'ın Kim Olduğunu Açıkladı

'Benden sonra' isimli şarkısıyla müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren Rıza Tamer, 'Yıldız Yatağından Kalkar Bu Aşkı Duysa' sözlerinde geçen ve herkesin çok fazla merak ettiği Yıldız'ın kim olduğunu sonunda açıkladı.

hazalaslannn kullanıcı isimli bir TikTok kullancısı, katıldığı bir Rıza Tamer konserinden bir video paylaştı. Rıza Tamer, konserde 'Yıldız kim' sorularını yanıtladı.