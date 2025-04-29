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Rihanna’ya Şarkı Yazdı, Prenses Diana’dan Esinlendi: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Rihanna’ya Şarkı Yazdı, Prenses Diana’dan Esinlendi: Kim Bu Şarkıcı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 23:49

Her ay olduğu gibi bu ay da bir şarkıcı konuk ettik ve kim olduğunu bulmanı isteyeceğiz. Merak etme, uzaydan bilgi getirmedik! Bizce sana vereceğimiz bilgilere bakarak kim olduğunu bulabilirsin!

E ne duruyorsun, hadi teste başlayalım!

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Üç farklı üniversiteye gittikten sonra Delaware Üniversitesi'nde Deniz Biyolojisi okumaya başladı ama sonra bu bölümü bıraktı.

Üç farklı üniversiteye gittikten sonra Delaware Üniversitesi'nde Deniz Biyolojisi okumaya başladı ama sonra bu bölümü bıraktı.

Ailesi ile yaşadığı problemlerden ve yaşadığı zorbalıklardan ötürü büyük psikolojik savaşlar verdi. Ama kariyeri boyunca mental sağlığa dikkat çekmeye çalıştı.

Ailesi ile yaşadığı problemlerden ve yaşadığı zorbalıklardan ötürü büyük psikolojik savaşlar verdi. Ama kariyeri boyunca mental sağlığa dikkat çekmeye çalıştı.

Müziğe başlamadan önce Pharrell Williams'ın kurduğu bir giyim markasında modacı olarak çalıştı.

Müziğe başlamadan önce Pharrell Williams'ın kurduğu bir giyim markasında modacı olarak çalıştı.

Jimnastik dalında gayet başarılı biri. Şarkıcı olmadan önce jimnastik alanında ilerlemek istemişti.

Rihanna'nın "Anti" albümünde kendi yazdığı bir şarkı mevcut.

Rihanna'nın "Anti" albümünde kendi yazdığı bir şarkı mevcut.
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Sahne adını alırken Wu-Tang Clan'dan esinlenerek hareket etti.

Sahne adını alırken Wu-Tang Clan'dan esinlenerek hareket etti.

Albüm kapaklarından birini oluştururken Prenses Diana'dan esinlendiğini söyledi.

Albüm kapaklarından birini oluştururken Prenses Diana'dan esinlendiğini söyledi.

Peki kim bu şarkıcı?

Doğru bildin, bu kişi SZA!

Doğru bildin, bu kişi SZA!

Bilemedin, şansını bir daha denemek ister misin?

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Ma Belle
Ma Belle
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