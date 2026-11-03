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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörünün Sergio Conceição Olduğunu Duyurdu

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörünün Sergio Conceição Olduğunu Duyurdu

Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 10:57
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Eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, X hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Portekizli Sergio Conceição olduğunu duyurdu. Dilmen, İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından yaptığı paylaşıma Conceição, Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun Inter formasıyla yan yana durduğu bir fotoğraf ekledi. Paylaşımda 'Okan Buruk'a karşı Conceição kararı çıktı' ifadesi yer aldı.

Kaynak: Rıdvan Dilmen / X

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Sergio Conceição olduğunu duyurdu

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Sergio Conceição olduğunu duyurdu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı sürerken Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dilmen, yeni teknik direktörün Portekizli Sergio Conceição olduğunu duyurdu.

Dilmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Sergio Conceiçâo mu? Emre Belözoğlu mu? Okan Buruk'a karşı Conceiçâo kararı çıktı!!!'

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, mesajıyla Fenerbahçe'nin teknik direktör kararını açıklamış oldu.

Okan Buruk ve Emre Belözoğlu, Conceição ile Inter formasını paylaşmıştı

Okan Buruk ve Emre Belözoğlu, Conceição ile Inter formasını paylaşmıştı

Dilmen paylaşımına Sergio Conceição, Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun Inter forması giyerken aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ekledi. Mesajdaki 'Okan Buruk'a karşı' vurgusuyla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptı.

Fotoğraftaki üç isim de Inter'de birlikte forma giymişti. Dilmen paylaşımında teknik direktör seçeneği olarak hem Conceição'yu hem de Emre Belözoğlu'nu anarak tercihin Conceição'dan yana çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından Emre Belözoğlu'nun da göreve gelebileceği konuşulmuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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