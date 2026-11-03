Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörünün Sergio Conceição Olduğunu Duyurdu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, X hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Portekizli Sergio Conceição olduğunu duyurdu. Dilmen, İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından yaptığı paylaşıma Conceição, Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun Inter formasıyla yan yana durduğu bir fotoğraf ekledi. Paylaşımda 'Okan Buruk'a karşı Conceição kararı çıktı' ifadesi yer aldı.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Sergio Conceição olduğunu duyurdu
Okan Buruk ve Emre Belözoğlu, Conceição ile Inter formasını paylaşmıştı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın