Reytingler İyiyken Final Yapan Arka Sokaklar'ın Barış'ı Sarp Levendoğlu Finalle İlgili Sessizliğini Bozdu

Galada Felicia Sağnak'la yan yana objektiflere poz veren Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar'ın finaliyle ilgili soruyu 'Tabii yani, yakıştığı gibi bir final yapmak isterdik. Böyle gelişti, öyle olması gerekti. Kimseyi suçlamanın da gereği yok. Şartlar malum, öyle gerekti öyle oldu' sözleriyle yanıtladı. Muhabirin 'Ama reytingler iyiyken bitti' diyerek konuyu açması üzerine ise kararın oyuncuların elinde olmadığının altını çizen Levendoğlu, 'Belirli faktörlerin dışında biz... Biz orada aktörüz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz de devam etsin isterdik' dedi. Oyuncunun ayrıntıya girmeden yaptığı bu yorum, dizinin neden özel bir final bölümü bile yapılmadan yayından kalktığına dair merakı da canlı tutuyor.