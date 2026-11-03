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Reytingler İyiyken Final Yapan Arka Sokaklar'ın Barış'ı Sarp Levendoğlu Finalle İlgili Sessizliğini Bozdu

Reytingler İyiyken Final Yapan Arka Sokaklar'ın Barış'ı Sarp Levendoğlu Finalle İlgili Sessizliğini Bozdu

Kanal D Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 08:09
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Kanal D'nin 20 yıllık dizisi Arka Sokaklar'da 'Bozo' lakaplı polis Barış Bozoğlu'na hayat veren Sarp Levendoğlu, dizideki rol arkadaşı ve sevgilisi Felicia Sağnak'la birlikte Çakallarla Dans 8 filminin galasına katıldı. Kameraların karşısına geçen oyuncuya yöneltilen ilk soru, haziranda ekrana veda eden ve bir daha yeni bölümüyle dönmeyen dizinin akıbeti oldu. Muhabirin 'reytingler iyiyken bitti' hatırlatmasına Levendoğlu'nun verdiği yanıt, Arka Sokaklar'ın neden bittiğini merak eden izleyicilerin de ilgisini çekti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar'ın 20. sezonunda Rıza Baba'nın ekibine Bozo lakaplı Barış olarak katılmıştı.

Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar'ın 20. sezonunda Rıza Baba'nın ekibine Bozo lakaplı Barış olarak katılmıştı.

Ekran kariyerine 2000'lerin başında adım atan Sarp Levendoğlu, Emret Komutanım'daki Üsteğmen Levent rolüyle izleyicinin gönlünde taht kurmuş, ardından Mor Menekşeler, Küçük Ağa ve Savaşçı gibi dizilerle ekranın sevilen yüzleri arasındaki yerini sağlamlaştırmıştı. Bir dönem İstanbul'un temposundan uzaklaşıp Datça'ya yerleşen oyuncu, 2025 yazında Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldığında sürpriz haber magazin gündemini bir anda hareketlendirmişti. Yıllar önce dizinin 9. sezonu için de teklif aldığını anlatan Levendoğlu, 11 yıl sonra ekibe dahil olmanın mutluluğunu saklamamıştı. 20. sezonda Rıza Baba'nın ekibine 'Bozo' lakaplı polis Barış Bozoğlu olarak giren oyuncu, aynı ekipte polis Merve'yi canlandıran Felicia Sağnak'la set dışında da yakınlaşınca ikilinin aşkı en az dizi kadar konuşulur oldu.

Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar için yakıştığı gibi bir final yapmak istediklerini söyleyip kimseyi suçlamadı.

Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar için yakıştığı gibi bir final yapmak istediklerini söyleyip kimseyi suçlamadı.

Galada Felicia Sağnak'la yan yana objektiflere poz veren Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar'ın finaliyle ilgili soruyu 'Tabii yani, yakıştığı gibi bir final yapmak isterdik. Böyle gelişti, öyle olması gerekti. Kimseyi suçlamanın da gereği yok. Şartlar malum, öyle gerekti öyle oldu' sözleriyle yanıtladı. Muhabirin 'Ama reytingler iyiyken bitti' diyerek konuyu açması üzerine ise kararın oyuncuların elinde olmadığının altını çizen Levendoğlu, 'Belirli faktörlerin dışında biz... Biz orada aktörüz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz de devam etsin isterdik' dedi. Oyuncunun ayrıntıya girmeden yaptığı bu yorum, dizinin neden özel bir final bölümü bile yapılmadan yayından kalktığına dair merakı da canlı tutuyor.

Arka Sokaklar'ın son bölümü haziranda yayınlanmış, 21. sezon için Kanal D'den resmi açıklama gelmemişti.

Arka Sokaklar'ın son bölümü haziranda yayınlanmış, 21. sezon için Kanal D'den resmi açıklama gelmemişti.

Levendoğlu'nun özlemle andığı o final, izleyicinin karşısına hiçbir zaman çıkmadı; dizinin 751. bölümü 5 Haziran 2026'da 20. sezon finali olarak yayınlanmış, Arka Sokaklar eylülde yeni sezonun yayın akışında yer almayınca 'final mi yaptı' sorusu gündemden düşmemişti. Dizinin 751 bölümünü yazan Ozan Yurdakul'a dayanan haberlere göre D Media ve Kanal D projeyi yeni sezonda sürdürmeme kararı almış, kanal ise bugüne kadar resmi bir final duyurusu yapmamıştı. Kadrodaki isimler birer birer yeni projelere yönelirken Levendoğlu'nun galaya Felicia Sağnak'la birlikte gelmesi, Arka Sokaklar setinde başlayan aşkın dizinin bitişinden sonra da sürdüğünü gösterdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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