Reytingler İyiyken Final Yapan Arka Sokaklar'ın Barış'ı Sarp Levendoğlu Finalle İlgili Sessizliğini Bozdu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin 20 yıllık dizisi Arka Sokaklar'da 'Bozo' lakaplı polis Barış Bozoğlu'na hayat veren Sarp Levendoğlu, dizideki rol arkadaşı ve sevgilisi Felicia Sağnak'la birlikte Çakallarla Dans 8 filminin galasına katıldı. Kameraların karşısına geçen oyuncuya yöneltilen ilk soru, haziranda ekrana veda eden ve bir daha yeni bölümüyle dönmeyen dizinin akıbeti oldu. Muhabirin 'reytingler iyiyken bitti' hatırlatmasına Levendoğlu'nun verdiği yanıt, Arka Sokaklar'ın neden bittiğini merak eden izleyicilerin de ilgisini çekti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar'ın 20. sezonunda Rıza Baba'nın ekibine Bozo lakaplı Barış olarak katılmıştı.
Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar için yakıştığı gibi bir final yapmak istediklerini söyleyip kimseyi suçlamadı.
Arka Sokaklar'ın son bölümü haziranda yayınlanmış, 21. sezon için Kanal D'den resmi açıklama gelmemişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın