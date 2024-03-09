Replay Tuşunu Bozana Kadar Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?
Replay Tuşunu Bozana Kadar Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?
Bazı şarkılar vardır ki kulaklığı kafamıza bağlayıp sonsuza kadar dinlemek isteriz. Peki ya senin replay tuşu bozulana kadar dinlemen gereken şarkı hangisi?
Cevabı testin sonunda! 👇
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1. Basit bir soru ile başlayalım. Günde ortalama kaç saat müzik dinliyorsun?
2. Sabah alarmın çaldığında ilk tepkin ne olur?
3. Bir zaman makinen olsa hangi müzik dönemine gitmek isterdin?
4. Tam şu an bir yıldız kaydı ve hemen dilek tutman gerekiyor! Tuttun mu?
5. Gece yarısı uyanıyorsun ve uykuya dönemiyorsun diyelim. Nasıl bir şarkı açarsın?
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6. Canın yeni bir şeyler öğrenmek istiyor ve öğrenmeye aç olduğun bir dönemindesin. İlk işin ne olur?
7. Güzel seçim! Şimdi stresli bir gün geçirdiğini varsayalım ve şunu soralım: Günü nasıl kapatırsın?
8. Son soruya geldik! Önemli bir karar verirken en çok neye güvenirsin?
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