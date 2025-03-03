Renk Eşleştirmelerine Göre Sanat Damarlarını Müzikle Besliyoruz!
Renk Eşleştirmelerine Göre Sanat Damarlarını Müzikle Besliyoruz!
Sanat, renklerle hayat bulur, müzikle büyür! Şimdi, renklerin seni nasıl etkilediğini keşfederek, ruhunu besleyecek bir müzikle buluşuyorsun! Hangi renk, hangi melodiyle uyum sağlıyor? Hadi, renk eşleştirmeleriyle içindeki sanatçıya bir adım daha yaklaş!
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1. Bu rengi hangi tonlarla eşleştirmek istersin?
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2. Bu renk ile hangisini eşleştirmek istersin?
3. Bu pembe tonlarından birini seç!
4. Eşleştirmeye devam ediyoruz :)
5. Bu kırmızı tonlardan birini seç.
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6. Bu resimde ilk gözüne çarpan rengi seçmeni istiyoruz!
7. Son olarak, hangi renkle daha uyum içinde?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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