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Renk Eşleştirmelerine Göre Sanat Damarlarını Müzikle Besliyoruz!

etiket Renk Eşleştirmelerine Göre Sanat Damarlarını Müzikle Besliyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 23:30

Sanat, renklerle hayat bulur, müzikle büyür!  Şimdi, renklerin seni nasıl etkilediğini keşfederek, ruhunu besleyecek bir müzikle buluşuyorsun! Hangi renk, hangi melodiyle uyum sağlıyor? Hadi, renk eşleştirmeleriyle içindeki sanatçıya bir adım daha yaklaş!

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1. Bu rengi hangi tonlarla eşleştirmek istersin?

1. Bu rengi hangi tonlarla eşleştirmek istersin?

2. Bu renk ile hangisini eşleştirmek istersin?

2. Bu renk ile hangisini eşleştirmek istersin?

3. Bu pembe tonlarından birini seç!

4. Eşleştirmeye devam ediyoruz :)

4. Eşleştirmeye devam ediyoruz :)

5. Bu kırmızı tonlardan birini seç.

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6. Bu resimde ilk gözüne çarpan rengi seçmeni istiyoruz!

6. Bu resimde ilk gözüne çarpan rengi seçmeni istiyoruz!

7. Son olarak, hangi renkle daha uyum içinde?

7. Son olarak, hangi renkle daha uyum içinde?

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miray soysal
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