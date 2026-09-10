Renk Analizi! Sen Hangi Alt Tona Sahipsin ve Ne Giymelisin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazen bir renk bizi ışıl ışıl gösterirken, bazen de ne kadar uğraşsak o etkiyi yakalayamayız. Bunun sebebi cilt alt tonun olabilir! Hadi bakalım, sen hangi alt tona sahipsin ve hangi renkler sana daha çok yakışıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğru renkler hayatınızı tamamen değiştirir.
Cilt alt tonu asla değişmez.
Bileklerdeki damarlar size ipucu verir.
Sevdiğiniz takılar doğru yolu gösterir.
Sıcak tonlar sonbahar renklerini sever.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soğuk tonlara kış renkleri yakışır.
Nötr tonlar her rengi taşır.
Şimdi harekete geçme zamanıdır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın