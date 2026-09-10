Renk Analizi! Sen Hangi Alt Tona Sahipsin ve Ne Giymelisin?

Soğuk alt tonlular ise gardıroplarında adeta bir kış masalı yaratabilir. Saf beyazlar, asil lacivertler, zümrüt yeşilleri ve canlı fuşyalar sizin cildinizle mükemmel bir kontrast yakalar. Turuncu ve hardal gibi sıcak renkler sizi ne kadar solgun gösteriyorsa, gümüş grileri ve bebek mavileri de bir o kadar enerjik kılacak.