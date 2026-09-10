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Renk Analizi! Sen Hangi Alt Tona Sahipsin ve Ne Giymelisin?

etiket Renk Analizi! Sen Hangi Alt Tona Sahipsin ve Ne Giymelisin?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
10.09.2026 - 11:39
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Bazen bir renk bizi ışıl ışıl gösterirken, bazen de ne kadar uğraşsak o etkiyi yakalayamayız. Bunun sebebi cilt alt tonun olabilir! Hadi bakalım, sen hangi alt tona sahipsin ve hangi renkler sana daha çok yakışıyor?

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Doğru renkler hayatınızı tamamen değiştirir.

Sabahları yataktan kalkıp aynaya baktığınızda, uykunuzu tam almış olmanıza rağmen kendinizi yorgun ve solgun hissettiğiniz oldu mu? Büyük ihtimalle suçlu uykusuzluk değil, üzerinizdeki tişörtün rengi! Doğru renkleri giymek cildinizi anında canlandırırken, yanlış seçimler sizi olduğunuzdan daha bitkin gösterebilir. İşte tam da bu yüzden, kendi renk şifrenizi çözmek sandığınızdan çok daha önemli.

Cilt alt tonu asla değişmez.

Öncelikle şu şehir efsanesini bir kenara bırakalım: Esmerler sıcak, sarışınlar soğuk alt tonludur diye bir kural yok! Cilt renginiz güneşte bronzlaşsa da değişse de 'cilt alt tonunuz' doğduğunuz günden beri aynı kalır. Bu gizli ton, cildinizin hemen altındaki pigmentlerin rengidir ve giydiğiniz her şeyin üzerinizde nasıl duracağını doğrudan belirler.

Bileklerdeki damarlar size ipucu verir.

Peki, hangi kamptasınız? Bunu anlamanın en kestirme yolu gün ışığında bileklerinize bakmak. Eğer damarlarınız belirgin bir şekilde mavi veya mor tonlarındaysa soğuk, yeşilimsi duruyorsa sıcak alt tonlusunuz demektir. 'Yahu ben hem yeşil görüyorum hem mavi, çözemedim' diyorsanız tebrikler, piyangodan nötr alt ton çıkmış olabilir!

Sevdiğiniz takılar doğru yolu gösterir.

Damar testi kafanızı karıştırdıysa hemen takı kutunuza gidin. Aynanın karşısına geçip bir altın, bir de gümüş kolyeyi yüzünüze yaklaştırın. Gümüş taktığınızda yüzünüze bir aydınlık geliyor, gözleriniz parlıyorsa soğuk alt tonun asil dünyasındasınız. Altın takılar cildinizi daha sağlıklı ve enerjik gösteriyorsa, sıcak alt tonun sıcaklığı tam size göre.

Sıcak tonlar sonbahar renklerini sever.

Sıcak tonlar sonbahar renklerini sever.

Eğer sıcak alt tonluysanız, doğanın sonbahar renkleri sizin için biçilmiş kaftan! Hardal sarıları, sıcak kiremit tonları, zeytin yeşilleri ve taba rengi kıyafetler sizi adeta bir star gibi gösterecektir. Siyah yerine krem veya fildişi tonlarına yöneldiğinizde cildinizin nasıl ışıldadığına inanamayacaksınız.

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Soğuk tonlara kış renkleri yakışır.

Soğuk tonlara kış renkleri yakışır.

Soğuk alt tonlular ise gardıroplarında adeta bir kış masalı yaratabilir. Saf beyazlar, asil lacivertler, zümrüt yeşilleri ve canlı fuşyalar sizin cildinizle mükemmel bir kontrast yakalar. Turuncu ve hardal gibi sıcak renkler sizi ne kadar solgun gösteriyorsa, gümüş grileri ve bebek mavileri de bir o kadar enerjik kılacak.

Nötr tonlar her rengi taşır.

Nötr tonlar her rengi taşır.

Eğer nötr alt tonluysanız, moda dünyasının en şanslı azınlığındasınız demektir çünkü renk paletinin tam ortasındasınız! Ne çok patlayan ne çok sönük kalan soft şeftali tonları, toz pembeler, yeşim yeşili ve vizon renkleri üzerinizde harika durur. Sadece cildinizi tamamen kapatacak çok aşırı parlak neon renklerden uzak durmanız yeterli.

Şimdi harekete geçme zamanıdır.

Artık teoriyi öğrendiğinize göre şimdi aksiyon zamanı! Gardırobunuzun karşısına geçin, size uymayan ve giydiğinizde kendinizi kötü hissettiren o renkleri yavaşça arkalara doğru itin. Doğru renkleri seçtiğinizde, en sade kombinle bile girdiğiniz her ortamda tüm gözlerin üzerinizde olacağını kendi gözlerinizle göreceksiniz.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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