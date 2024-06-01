Rekor Boşanma Anlaşması! Boşandığı Eşine Nafakaya Ek Olarak 1 Milyar Dolar Nakit Tazminat Ödeyecek!
Rekor Boşanma Anlaşması! Boşandığı Eşine Nafakaya Ek Olarak 1 Milyar Dolar Nakit Tazminat Ödeyecek!
Güney Kore'de mahkeme, iş insanı Chey Tae-won ile eski eşi Roh So-young'ın boşanma davasında rekor ödeme kararı açıkladı. Seul Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara göre, Chey Tae-Won, 1 milyar dolar nakit ve 1,45 milyon dolar nafaka ödeyecek.
İşte, detaylar...
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Rekor boşanma kararı Seul Yüksek Mahkemesi'nden geldi!
Seul Yüksek Mahkemesi, Chey Tae-won'un 35 yıllık eşi Roh So-young'un, Chey'in sahip olduğu şirket hisselerinin bir kısmına hak kazandığına karar verdi.
Dünyaca ünlü SK Group holdinginin başkanı Chey Tae-won'un avukatları, Roh So-young'un iddialarının tek taraflı olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini ifade ettiler.
Mahkeme, Roh So-young'un eşi olarak SK Group ve Chey Tae-won'un ticari faaliyetlerinin değerini artırmada rol oynadığına karar verdi.
Roh So-young'un, Chey Tae-won'un işindeki düzenleyici engelleri hafifletmeye yardımcı olduğu belirtildi.
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Chey Tae-won'un avukatları ise, Roh So-young'un siyasi bağlantılarının işini geliştirmek yerine zarar verdiğini savundu.
Bay Chey'in ve Roh So-young'un evliliği, yaklaşık on yıl kadar önce Tae-won'un sevgilisinden bir çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkmasının ardından dağılmıştı!
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