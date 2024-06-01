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Rekor Boşanma Anlaşması! Boşandığı Eşine Nafakaya Ek Olarak 1 Milyar Dolar Nakit Tazminat Ödeyecek!

Rekor Boşanma Anlaşması! Boşandığı Eşine Nafakaya Ek Olarak 1 Milyar Dolar Nakit Tazminat Ödeyecek!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.06.2024 - 14:24

Güney Kore'de mahkeme, iş insanı Chey Tae-won ile eski eşi Roh So-young'ın boşanma davasında rekor ödeme kararı açıkladı. Seul Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara göre, Chey Tae-Won, 1 milyar dolar nakit ve 1,45 milyon dolar nafaka ödeyecek. 

İşte, detaylar...

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Rekor boşanma kararı Seul Yüksek Mahkemesi'nden geldi!

Rekor boşanma kararı Seul Yüksek Mahkemesi'nden geldi!

Güney Koreli iş insanı Chey Tae-won'un, eski eşi Roh So-young'a 1,38 trilyon won (1 milyar dolar; 788 milyon £) nakit ödeme yapmasına karar verildi. Nafakaya ek olarak ödenecek tutar, ülkenin tarihindeki en büyük boşanma anlaşması olarak kayıtlara geçti!

Seul Yüksek Mahkemesi, Chey Tae-won'un 35 yıllık eşi Roh So-young'un, Chey'in sahip olduğu şirket hisselerinin bir kısmına hak kazandığına karar verdi.

Seul Yüksek Mahkemesi, Chey Tae-won'un 35 yıllık eşi Roh So-young'un, Chey'in sahip olduğu şirket hisselerinin bir kısmına hak kazandığına karar verdi.

1988 yılında dünyaevine giren çiftin 3 çocukları bulunuyor. Mahkeme, Roh So-young'un, yaklaşık 1,45 milyon dolar nafakaya ek olarak mal paylaşımı kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Dünyaca ünlü SK Group holdinginin başkanı Chey Tae-won'un avukatları, Roh So-young'un iddialarının tek taraflı olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini ifade ettiler.

Dünyaca ünlü SK Group holdinginin başkanı Chey Tae-won'un avukatları, Roh So-young'un iddialarının tek taraflı olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini ifade ettiler.

Roh So-young'a verilen miktar, bir önceki mahkemenin 2022'deki kararına göre büyük bir artış gösterdi. 

Ayrıca, aile mahkemesi daha önce Roh So-young'un, Chey Tae-won'un SK hisselerinin bir kısmının kendisine verilmesi talebini reddetmişti. Ancak bu karar, Yüksek Mahkeme'nin hisselerin ortak mülkiyet olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetmesiyle değiştirildi.

Mahkeme, Roh So-young'un eşi olarak SK Group ve Chey Tae-won'un ticari faaliyetlerinin değerini artırmada rol oynadığına karar verdi.

Mahkeme, Roh So-young'un eşi olarak SK Group ve Chey Tae-won'un ticari faaliyetlerinin değerini artırmada rol oynadığına karar verdi.

Chey Tae-won'un servetinin 4 trilyon won civarında olduğu belirlendi ve bu durum, Roh So-young'un tahmini olarak yüzde 35'lik bir pay alacağı anlamına geliyor.

Roh So-young'un, Chey Tae-won'un işindeki düzenleyici engelleri hafifletmeye yardımcı olduğu belirtildi.

Roh So-young'un, Chey Tae-won'un işindeki düzenleyici engelleri hafifletmeye yardımcı olduğu belirtildi.

Ayrıca Roh So-young'un babası olan eski Güney Kore Devlet Başkanı Roh Tae-woo'nun, ülkenin en büyük ikinci holdingi SK'nin eski başkanı Chey Jong-hyon için 'koruyucu bir kalkan rolü' oynadığı da belirtildi.

Mahkeme, Chey Tae-won'un duruşma sırasındaki tutumundan dolayı pişmanlık belirtisi göstermediğini ve tek eşliliğe saygı göstermediğinin altını çizdi. Yeni anlaşmanın, Roh So-young'un eski eşinin evlilik dışı ilişkisi nedeniyle yaşadığı acıları dikkate aldığı da açıklandı.

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Chey Tae-won'un avukatları ise, Roh So-young'un siyasi bağlantılarının işini geliştirmek yerine zarar verdiğini savundu.

Chey Tae-won'un avukatları ise, Roh So-young'un siyasi bağlantılarının işini geliştirmek yerine zarar verdiğini savundu.

Kararın ardından, dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan ve telekomünikasyon, kimya ve enerji sektörlerinde de hisseleri bulunan SK Inc.'in hisseleri yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Bay Chey'in ve Roh So-young'un evliliği, yaklaşık on yıl kadar önce Tae-won'un sevgilisinden bir çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkmasının ardından dağılmıştı!

Bay Chey'in ve Roh So-young'un evliliği, yaklaşık on yıl kadar önce Tae-won'un sevgilisinden bir çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkmasının ardından dağılmıştı!

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