Rekor Boşanma Anlaşması! Boşandığı Eşine Nafakaya Ek Olarak 1 Milyar Dolar Nakit Tazminat Ödeyecek!

Ayrıca Roh So-young'un babası olan eski Güney Kore Devlet Başkanı Roh Tae-woo'nun, ülkenin en büyük ikinci holdingi SK'nin eski başkanı Chey Jong-hyon için 'koruyucu bir kalkan rolü' oynadığı da belirtildi.

Mahkeme, Chey Tae-won'un duruşma sırasındaki tutumundan dolayı pişmanlık belirtisi göstermediğini ve tek eşliliğe saygı göstermediğinin altını çizdi. Yeni anlaşmanın, Roh So-young'un eski eşinin evlilik dışı ilişkisi nedeniyle yaşadığı acıları dikkate aldığı da açıklandı.