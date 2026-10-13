Reddit'te Sorulan Soru Gündem Oldu: En Az Çabayla En Çok Kazandıran Meslek Hangisi?
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Çok az çaba harcayıp çok para kazandıran bir meslek olup olmadığını birçok kişi merak ediyor. Bir Reddit kullanıcısı da tam olarak bunu sordu ve gelen yanıtlar kısa sürede viral oldu. Kimi yanıtlar ciddi birer kariyer tavsiyesi olurken, kimi ise goygoydu. Otopark güvenliğinden nükleer santrale kadar pek çok iş sıralandı. Geln detaylara birlikte bakalım…
Kaynak: NY Post
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Her şey bir Reddit sorusuyla başladı
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Bir otopark görevlisi saatte 27 dolar kazandığını yazdı
Nükleer santral işi de konuşuldu
Kamyon şoförü ve güvenlik müdürü kazançlarını paylaştı
Goygoylar da sıralandı
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Bazıları çözümün başka işlerde olduğunu söyledi
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