Reddit'te Sorulan Soru Gündem Oldu: En Az Çabayla En Çok Kazandıran Meslek Hangisi?

Bir kullanıcı, tanıdığının eşinin nükleer santralde çalıştığını yazdı. Bu kişi ayda yalnızca 10 gün işe gidiyormuş. Beş günlük vardiyalarda 12 saat çalışıyor, ama her iki saatte bir yangın kontrolü için santrali dolaşıyormuş. Bu yaklaşık 10 dakika sürüyor ve sonra yeniden televizyon izlemeye dönüyormuş. Yıllık 130 bin dolar kazanıyor ve mühendislik diploması da yok. Kullanıcı bunun nedenini 'Kimse o saatleri istemiyor' diye açıkladı.

Oysa gerçek, anlatıldığı kadar basit değil. Operatörlerin karmaşık reaktör sistemlerini izleyip kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için trigonometri gibi matematik bilgisi de dahil birçok beceri isteniyor.