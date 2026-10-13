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Reddit'te Sorulan Soru Gündem Oldu: En Az Çabayla En Çok Kazandıran Meslek Hangisi?

Reddit'te Sorulan Soru Gündem Oldu: En Az Çabayla En Çok Kazandıran Meslek Hangisi?

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 12:51
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Çok az çaba harcayıp çok para kazandıran bir meslek olup olmadığını birçok kişi merak ediyor. Bir Reddit kullanıcısı da tam olarak bunu sordu ve gelen yanıtlar kısa sürede viral oldu. Kimi yanıtlar ciddi birer kariyer tavsiyesi olurken, kimi ise goygoydu. Otopark güvenliğinden nükleer santrale kadar pek çok iş sıralandı. Geln detaylara birlikte bakalım…

Kaynak: NY Post

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Her şey bir Reddit sorusuyla başladı

Her şey bir Reddit sorusuyla başladı

İş arayan bir kişi Reddit'te şu soruyu sordu: 'Gerektirdiği beceri ve çaba en az olan en yüksek maaşlı iş hangisi?' Soru, iş bulmanın zor olduğu bir dönemde olduğumuz için gündem oldu. İşe alım piyasası durgun, hem insanlarla hem yapay zekayla rekabet ediliyor ve maaşlar hızla artan yaşam maliyetine yetişemiyor. Reddit kullanıcıları da ücretsiz kariyer tavsiyeleriyle yanıt verince goygoylar da coştu.

Bir otopark görevlisi saatte 27 dolar kazandığını yazdı

Bir otopark görevlisi saatte 27 dolar kazandığını yazdı

İlk yanıtlardan biri otopark güvenliği oldu. Eski bir otopark görevlisi 'Neredeyse sadece uyanık kalmak için saatte 27 dolar kazandım' diye yazdı. Bir başka kullanıcı ise daha da ileri gitti ve otoparkın açmayı önerdi. Böylece pasif gelir elde edildiğini ve orada çalışan bir görevliye bile gerek kalmadığını dile getirdi.

Nükleer santral işi de konuşuldu

Nükleer santral işi de konuşuldu

Bir kullanıcı, tanıdığının eşinin nükleer santralde çalıştığını yazdı. Bu kişi ayda yalnızca 10 gün işe gidiyormuş. Beş günlük vardiyalarda 12 saat çalışıyor, ama her iki saatte bir yangın kontrolü için santrali dolaşıyormuş. Bu yaklaşık 10 dakika sürüyor ve sonra yeniden televizyon izlemeye dönüyormuş. Yıllık 130 bin dolar kazanıyor ve mühendislik diploması da yok. Kullanıcı bunun nedenini 'Kimse o saatleri istemiyor' diye açıkladı.

Oysa gerçek, anlatıldığı kadar basit değil. Operatörlerin karmaşık reaktör sistemlerini izleyip kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için trigonometri gibi matematik bilgisi de dahil birçok beceri isteniyor.

Kamyon şoförü ve güvenlik müdürü kazançlarını paylaştı

Kamyon şoförü ve güvenlik müdürü kazançlarını paylaştı

Bir başka kullanıcı kamyon şoförlüğünü önerdi. 'Bazıları yılda 250-300 bin dolar brüt kazanıyor' diye yazdı. Vardiyalı çalışmanın ve günde 12 saat araç kullanmanın bedene zor geldiğini, ama beceri olarak kolay bir iş olduğunu da ekledi.

Bir iş güvenliği müdürü ise kendi deneyimini anlattı. İlk iki yıl, programı kurmak için çok çalışmış. Sonraki dört yıl boyunca ise zamanının büyük kısmını ofisinde video oyunu oynayarak geçirmiş, çünkü işlerin yüzde 98'i sorunsuz yürüyormuş. Kalan yüzde 2 ise kaotik geçiyormuş. Bunun için de 100 bin doları aşan bir maaş aldığını söyledi.

Goygoylar da sıralandı

Goygoylar da sıralandı

Bir kullanıcı, dövüşlerde 'Let's get ready to rumble' diyen spikeri önerdi. Dövüşçülerin adını birkaç kez söyleyip milyonlar kazandığını yazdı. UFC spikeri Bruce Buffer'ın pay-per-view etkinliklerinde 100 bin dolar kazandığı söyleniyor.

Emlakçılar, fenomenler, postane amirleri ve her tür orta kademe yöneticilik de listede yer aldı. Bir kullanıcı orta kademe yöneticiliği şöyle özetledi: 'Hiçbir şey yapma, değeri olmayan mikro yönetim yap, her şey için yapay zeka komutları kullan, altı haneli maaş al.'

Bazıları da şaka yollu ABD Kongresi üyeliğini önerdi. Eğitim şartı ya da test olmadan yüz binlerce dolar, personel, devlet aracı, harcama hesabı ve ömür boyu ücretsiz sağlık sigortası aldıklarını yazdılar.

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Bazıları çözümün başka işlerde olduğunu söyledi

Bazıları çözümün başka işlerde olduğunu söyledi

Tehlikeli ve yorucu işlerin diploma gerektirmeden de yüksek maaş getirebileceğini yazdılar. Petrol platformu işçiliği, uzun yol şoförlüğü, gökdelen cam silicisi ve ticari dalgıçlık bu işler arasında sayıldı.

Gençler zanaat mesleklerine yöneliyor

Gençler zanaat mesleklerine yöneliyor

Diplomasız ve yüksek maaşlı iş arayışı yalnızca Reddit'te değil, gerçek hayatta da sürüyor. 20'li yaşlardaki gençler giderek daha fazla beyaz yakalı başlangıç işlerinden vazgeçip zanaat mesleklerine yöneliyor. Bu işlerin altı haneli bir maaşa üniversiteden daha hızlı ulaştırdığını düşünüyorlar. OnePoll'un 16 ile 28 yaş arasındaki 2 bin Amerikalıyla yaptığı ankette katılımcıların yüzde 71'i zanaat mesleklerini denemeye açık çıktı.

Gençlerin öne çıkan gerekçeleri ise şunlar oldu: Uygulamalı deneyim kazanmak yüzde 37, öğrenci borcundan kaçınmak yüzde 36 ve öğrenirken para kazanmak yüzde 35. Anketi yapan sitenin temsilcisi, genç kuşağın anlamlı, güvenli ve gerçek kazanç potansiyeli sunan işler aradığını söyledi. Zanaat mesleklerinin bu üç şeyin hepsini sunduğunu da ekledi.

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Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
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