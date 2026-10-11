Parasını Biriktirebilen İnsanların Alışverişe Çıkmadan Önce Dikkat Ettiği 6 Kural

Normalde 2 bin lira olan bir ürüne yüzde 50 indirim gelince fırsatı yakaladığınızı düşünebilirsiniz. Ama ürün zaten alışveriş planınızda yoksa kazandığınız bir şey de yok, bütçenizden çıkan para yine bin lira. Bu yüzden etiketi gördüklerinde önce fiyat düşmeseydi bu ürünü yine ister miyim diye düşünüyorlar.