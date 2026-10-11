Parasını Biriktirebilen İnsanların Alışverişe Çıkmadan Önce Dikkat Ettiği 6 Kural
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Maaş yatar yatmaz eriyen paranın büyük kısmı çoğu zaman büyük harcamalara değil, sepete tek tek attığımız küçük şeylere gidiyor. Birikim yapmayı başaranlar ise alışverişte gelirlerinden çok alışkanlıklarıyla ayrışıyor. Peki para biriktirenler kasaya gitmeden önce nelere dikkat ediyor? Kendilerine has taktikleri var mı?
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlıyorlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İndirimde diye önlerine çıkan her ürünü sepete atmıyorlar
Gördükleri anda satın almak yerine bir süre bekliyorlar
Etiketteki fiyattan çok ürünü ne kadar kullanacaklarına bakıyorlar
Satın al düğmesine butonuna önce birkaç farklı yerde fiyata bakıyorlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kasaya gitmeden önce kendilerine tek bir soru soruyorlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın