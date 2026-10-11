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Parasını Biriktirebilen İnsanların Alışverişe Çıkmadan Önce Dikkat Ettiği 6 Kural

Parasını Biriktirebilen İnsanların Alışverişe Çıkmadan Önce Dikkat Ettiği 6 Kural

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 10:28
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Maaş yatar yatmaz eriyen paranın büyük kısmı çoğu zaman büyük harcamalara değil, sepete tek tek attığımız küçük şeylere gidiyor. Birikim yapmayı başaranlar ise alışverişte gelirlerinden çok alışkanlıklarıyla ayrışıyor. Peki para biriktirenler kasaya gitmeden önce nelere dikkat ediyor? Kendilerine has taktikleri var mı? 

İşte detaylar…

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Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlıyorlar

Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlıyorlar

Markete ya da alışveriş merkezine plansız girmek, sepete listede olmayan şeyleri koymanın en kısa yolu. Çıkmadan önce evdeki stoğa göz atıp eksikleri bir kâğıda ya da telefonunuzun notlarına yazmak, raflardaki cazibeye karşı sizi koruyor. Listeyi yazmak kolay, asıl mesele kasaya kadar ona sadık kalabilmek.

İndirimde diye önlerine çıkan her ürünü sepete atmıyorlar

İndirimde diye önlerine çıkan her ürünü sepete atmıyorlar

Normalde 2 bin lira olan bir ürüne yüzde 50 indirim gelince fırsatı yakaladığınızı düşünebilirsiniz. Ama ürün zaten alışveriş planınızda yoksa kazandığınız bir şey de yok, bütçenizden çıkan para yine bin lira. Bu yüzden etiketi gördüklerinde önce fiyat düşmeseydi bu ürünü yine ister miyim diye düşünüyorlar.

Gördükleri anda satın almak yerine bir süre bekliyorlar

Gördükleri anda satın almak yerine bir süre bekliyorlar

Bir şey almak istediklerinde hemen ödeme yapmıyor, ürünü sepette ya da favorilerinde bekletiyorlar. Sıradan ürünlerde bir gün, pahalı olanlarda birkaç gün bekliyorlar. Bu sürede heyecan sönüyor ve bazı alışverişler bunu neden istemiştim sorusuyla kendiliğinden rafa kalkıyor. Hâlâ vazgeçemiyorsanız o zaman satın almak size kalmış.

Etiketteki fiyattan çok ürünü ne kadar kullanacaklarına bakıyorlar

Etiketteki fiyattan çok ürünü ne kadar kullanacaklarına bakıyorlar

Fiyat etiketi bir ürünün gerçek maliyetini anlatmıyor. 500 liralık bir kazağı tek sefer giyip dolaba atmak, 2 bin liralık bir ceketi yıllarca sevip kullanmaktan daha pahalıya geliyor. Kıyafet, ayakkabı, çanta ve ev eşyası gibi kalemlerde bu hesabı yapıyorlar. Dolapta üç benzeri duruyorsa dördüncüsünü ucuz diye almak ihtiyaç sayılmaz.

Satın al düğmesine butonuna önce birkaç farklı yerde fiyata bakıyorlar

Satın al düğmesine butonuna önce birkaç farklı yerde fiyata bakıyorlar

İnternette aynı ürünün fiyatı satıcıdan satıcıya epey değişebiliyor. Pahalı bir şey alacaksanız birkaç siteye göz atmak, kargo bedeli ve teslimat şartları gibi ekstraları da toplamak gerekiyor. Mağazada beğendiğiniz ürünü cebinizdeki telefondan sorgulamak da kısa sürede ciddi bir tasarruf yaratabiliyor.

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Kasaya gitmeden önce kendilerine tek bir soru soruyorlar

Kasaya gitmeden önce kendilerine tek bir soru soruyorlar

Kasaya yaklaşırken akıllarındaki soru çok net. Bu bana gerçekten lazım mı, yoksa şu an sadece canım mı çekiyor? Kendilerini hiçbir keyiften mahrum bırakmıyorlar. Sevdikleri bir kazağı almak ya da arkadaşlarla yemeğe çıkmak da bütçede yer buluyor. Fark, harcamanın bilinçli bir seçim olması.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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