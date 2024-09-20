Recep Tayyip Erdoğan Yeşil Sahalara Veda Etmese Nasıl Bir Futbolcu Olurdu?

Erdoğan’ın karakteri, sahada lider olma potansiyelini gösteriyor. Teknik direktörü onun olgun ve ağırbaşlı bir yapıya sahip olduğunu, hem kendisine hem de

takım arkadaşlarına saygılı olduğunu vurguluyor. Bu da sahada takım kaptanı

olabilecek bir profil çiziyor. Erdoğan, takımını motive edebilen, kritik anlarda

sorumluluk alabilen bir lider futbolcu olabilirdi. Ayrıca, oyuna stratejik bir

bakış açısı getirerek, sahada sadece fiziksel değil, mental anlamda da güçlü

bir varlık sergileyebilirdi.