Ramazan Bayramı Programı Şimdiden Belli Oldu: Ünlüler Antalya ve Kıbrıs'da Sahne Alacak
Ramazan Bayramı Programı Şimdiden Belli Oldu: Ünlüler Antalya ve Kıbrıs'da Sahne Alacak
Kaynak: https://www.gazetevatan.com/galeri/ra...
Ramazan Bayramı, bu sene turizm sezonunun da açılışına denk geliyor. Pek çok ünlü isim, Ramazan Bayramı'nda sevenleriyle buluşacak.
Ünlü isimler en çok Antalya ve Kıbrıs'daki lüks otellerde sahne alacak.
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Bu yıl Ramazan Bayramı, turizm sezonunun henüz yeni yeni açıldığı, yoğunluğun pek fazla olmadığı zamanlara denk geliyor.
Ünlü isimler, en çok turizm bölgesi olan Antalya ve Kıbrıs'da sahne alacak.
Kıbrıs'ta lüks bir otelde sahne alacak olan Cem Yılmaz'a aynı zamanda sanatçılar Zara ve Sibel Can da eşlik edecek.
Öte yandan Antalya'nın popüler bölgelerinden birisi olan Belek'te Kenan Doğulu, Candan Erçetin, Mustafa Keser ve Volkan Konak gibi isimler sahne alacak.
Ferhat Göçer, Özcan Deniz, Bülent Serttaş, Aşkın Nur Yengi ve Fettah Can ise Kemer ilçesinde sahnede olacak.
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Haluk Levent ve Melek Mosso Antalya Kundu'da, Sakiler ve Ceylan Ertem Side'de, Öykü Gürman ve Rober Hatemo ise Alanya'da sevenleriyle buluşacak.
Kıbrıs'da sahne alacak isimler arasında Derya Uluğ, Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki, Merve Özbey, Melek Mosso ve Ebru Yaşar yer alıyor.
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