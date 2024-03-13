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Ramazan Bayramı Programı Şimdiden Belli Oldu: Ünlüler Antalya ve Kıbrıs'da Sahne Alacak

Ramazan Bayramı Programı Şimdiden Belli Oldu: Ünlüler Antalya ve Kıbrıs'da Sahne Alacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.03.2024 - 12:11

Ramazan Bayramı, bu sene turizm sezonunun da açılışına denk geliyor. Pek çok ünlü isim, Ramazan Bayramı'nda sevenleriyle buluşacak. 

Ünlü isimler en çok Antalya ve Kıbrıs'daki lüks otellerde sahne alacak.

Kaynak: https://www.gazetevatan.com/galeri/ra...
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Bu yıl Ramazan Bayramı, turizm sezonunun henüz yeni yeni açıldığı, yoğunluğun pek fazla olmadığı zamanlara denk geliyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı, turizm sezonunun henüz yeni yeni açıldığı, yoğunluğun pek fazla olmadığı zamanlara denk geliyor.

Turizmciler ise bayram tatili fırsatını iyi değerlendirmek adına, çareyi ünlü isimlerde buldu. Ramazan Bayramı'nda pek çok ünlü ismin farklı yerlerde konser vermesi bekleniyor.

Ünlü isimler, en çok turizm bölgesi olan Antalya ve Kıbrıs'da sahne alacak.

Ünlü isimler, en çok turizm bölgesi olan Antalya ve Kıbrıs'da sahne alacak.

Bu konserler için de turizm acentelerinin farklı turlar düzenlenmesi bekleniyor.

Kıbrıs'ta lüks bir otelde sahne alacak olan Cem Yılmaz'a aynı zamanda sanatçılar Zara ve Sibel Can da eşlik edecek.

Kıbrıs'ta lüks bir otelde sahne alacak olan Cem Yılmaz'a aynı zamanda sanatçılar Zara ve Sibel Can da eşlik edecek.

Kıbrıs'ta 3 gün boyunca düzenlenecek bu etkinliğin konaklama fiyatı ise resmen cep yakıyor!

Detaylar için;

Öte yandan Antalya'nın popüler bölgelerinden birisi olan Belek'te Kenan Doğulu, Candan Erçetin, Mustafa Keser ve Volkan Konak gibi isimler sahne alacak.

Öte yandan Antalya'nın popüler bölgelerinden birisi olan Belek'te Kenan Doğulu, Candan Erçetin, Mustafa Keser ve Volkan Konak gibi isimler sahne alacak.

Ferhat Göçer, Özcan Deniz, Bülent Serttaş, Aşkın Nur Yengi ve Fettah Can ise Kemer ilçesinde sahnede olacak.

Ferhat Göçer, Özcan Deniz, Bülent Serttaş, Aşkın Nur Yengi ve Fettah Can ise Kemer ilçesinde sahnede olacak.
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Haluk Levent ve Melek Mosso Antalya Kundu'da, Sakiler ve Ceylan Ertem Side'de, Öykü Gürman ve Rober Hatemo ise Alanya'da sevenleriyle buluşacak.

Haluk Levent ve Melek Mosso Antalya Kundu'da, Sakiler ve Ceylan Ertem Side'de, Öykü Gürman ve Rober Hatemo ise Alanya'da sevenleriyle buluşacak.

Kıbrıs'da sahne alacak isimler arasında Derya Uluğ, Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki, Merve Özbey, Melek Mosso ve Ebru Yaşar yer alıyor.

Kıbrıs'da sahne alacak isimler arasında Derya Uluğ, Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki, Merve Özbey, Melek Mosso ve Ebru Yaşar yer alıyor.

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