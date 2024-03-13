Ramazan Bayramı Programı Şimdiden Belli Oldu: Ünlüler Antalya ve Kıbrıs'da Sahne Alacak

Ramazan Bayramı, bu sene turizm sezonunun da açılışına denk geliyor. Pek çok ünlü isim, Ramazan Bayramı'nda sevenleriyle buluşacak.

Ünlü isimler en çok Antalya ve Kıbrıs'daki lüks otellerde sahne alacak.