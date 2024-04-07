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Rakibinin Oy Zarfından Çıkan "Kalbimdesin" Yazısı Muhtara Seçimi Kazandıran Detay Oldu

Rakibinin Oy Zarfından Çıkan "Kalbimdesin" Yazısı Muhtara Seçimi Kazandıran Detay Oldu

seçim
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.04.2024 - 17:54

Yerel seçimin ardından büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin konuşulduğu süreç devam ediyor. Ancak seçim sonrası içimizi ısıtan küçük detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Aydın'ın Karacasu ilçesi Bereketli Mahallesi'nde muhtarlık yarışında oylar eşit çıkmıştı. Muhtar adayına seçimi kazandıran hamle, rakibinin pusulasındaki 'kalbimdesin' yazısı oldu.

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Tüm Türkiye'nin gündeminden düşmeyen yerel seçimler 31 Mart Pazar günü sona erdi bildiğiniz gibi.

Tüm Türkiye'nin gündeminden düşmeyen yerel seçimler 31 Mart Pazar günü sona erdi bildiğiniz gibi.

Seçimin ardından pek çok detay gündemde konuşulmaya, hatta tartışılmaya devam ediliyor. Özellikle büyükşehir belediyelerinde ve belediyelerde yaşanan detaylar en ince ayrıntısına kadar detaylarıyla merak ediliyor.

Diğer bir yandan seçimde muhtarlar da belirlendi elbette. Sosyal medyada pek çok kullanıcının muhtar adayına nasıl oy vereceğini bilmediği ortaya çıkmıştı.

Diğer bir yandan seçimde muhtarlar da belirlendi elbette. Sosyal medyada pek çok kullanıcının muhtar adayına nasıl oy vereceğini bilmediği ortaya çıkmıştı.

Oy vermek için girilen kabinde görülen muhtar adayı kağıtlarından, desteklediğiniz adayın kağıdını seçip zarfınızın içine koymanız gerekiyor bildiğiniz gibi. Bu durum ilk kez oy verenlerin de kafasını karıştırmıştı.

Diğer bir yandan muhtarlığı çok ince bir detayla kazanan İsmail Sabancı'nın yaşadıkları herkesin dikkatini çekti.

Diğer bir yandan muhtarlığı çok ince bir detayla kazanan İsmail Sabancı'nın yaşadıkları herkesin dikkatini çekti.

Aydın'ın Karasu İlçesinin Bereketli Mahallesi'nde muhtar adayı olan İsmail Sabancı, oyların eşit sayılmasının ardından yapılan kurada muhtarlığı rakibi Ali Doğan'a kaybetmişti. 3 adayın yer aldığı seçimde Ali Doğan da İsmail Sabancı da 78'er oy almıştı.

İsmail Sabancı, kurada kazanan rakibi Ali Doğan'ın oy pusulalarında olmaması gereken yazılar olduğunu söyleyerek İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi. Yapılan incelemenin ardından Ali Doğan'ın almış olduğu 4 oy geçersiz kabul edildi. Bu dört oyun iptal edilmesi sonucunda İsmail Sabancı muhtarlığı kazanmış oldu.

Ali Doğan için oy veren iki kişinin pusulasında "Kalbimdesin" yazılarının olduğunu söyleyen İsmail Sabancı'nın itirazının ardından 1011 no'lu sandık yeniden sayıldı.

Ali Doğan için oy veren iki kişinin pusulasında "Kalbimdesin" yazılarının olduğunu söyleyen İsmail Sabancı'nın itirazının ardından 1011 no'lu sandık yeniden sayıldı.

Torbanın mührü kurul huzurunda açıldı. Torbada bulunan muhtarlık oy pusulaları ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayıldı. Ali Doğan'a ait 4 oyun ön ve arka yüzünde karalama/özel işaretleme olduğu tespit edildi. Karalamalar geçersizlik nedenleri arasında görüldüğü için YSK karar ve genelgelerine istinaden 4 oy geçersiz kabul edildi. Sonuç olarak Ali Doğan 74, İsmail Sabancı ise 78 oy almış oldu. İsmail Sabancı'nın muhtarlık mazbatasının düzenlenmesine karar verildi. Kararın Ali Doğan'a tebliği edileceği ve Aydın İl Seçim Kuruluna itiraz yolunun açık olduğu bilgisi verildi.

Yaşadıkları hakkında açıklamada bulunan İsmail Sabancı, "İkimizde 78'er oy aldık. Ardından kuraya gidildi." dedikten sonra yaşananları anlattı.

Yaşadıkları hakkında açıklamada bulunan İsmail Sabancı, "İkimizde 78'er oy aldık. Ardından kuraya gidildi." dedikten sonra yaşananları anlattı.

'38 yaşındayım, uzun yıllar İzmir, Kuşadası ve Bodrum'da pidecilik yaptım. Babam vefat ettikten sonra Karacasu'ya döndüm. Burada çiftçilikle uğraştım. Ayrıca bir işletmede kebapçı olarak çalışıyorum. Muhtar adayı olmaya karar vererek bu yönde çalışmalar yaptım. 2-3 aydan bu yana eşle dostla irtibat halindeyim. Sağ olsunlar bizi tercih ettiler. Tercih edenlere de etmeyenlere de teşekkür ediyorum. Seçim günü her şey çok iyiydi. Bizi olumlu gördükleri belliydi. Oradan en son sayımlarda olumsuz bir durum oldu. 2 dönemdir muhtarlık yapan Ali Doğan'la aynı oyu aldık. İkimizde 78'er oy aldık. Ardından kuraya gidildi.'

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"Kalbimdesin diyerek şifre vermişler."

"Kalbimdesin diyerek şifre vermişler."

'Sandık başındaki görevliler kurayı zorunlu kıldı. Ben kura çekmek istemedim aslında. Görevliler karara bağlamaları gerektiğini söylediler. İtiraz hakkımızın yine saklı olacağını söylediler. Sandıktan çıkan Ali Doğan'a ait oy pusulalarından birkaçının üzerinde 'Kalbimdesin' yazılarını gördüm. Ben bunları ilçe seçim kuruluna söyledim. Görevli daha sonra itiraz edebileceğimi söyledi. Ben iki tanesini gördüm ama sonra iki tane daha tespit edildi. 'Kalbimdesin' ifadesiyle şifre vermek istenmiş. Yani oy veren Ali Doğan'a oy verdiğini ispatlamaya çalışmış. O kişilerden de Allah razı olsun. O kişiler bizi muhtar yaptı. Bir anlamda onların sayesinde muhtar olduk. Allah yüzümüze güldü. Zaten ortada bir adaletsizlik vardı. Adalet yerini buldu.'

Kurada şansı gülmeyen ancak dikkati sayesinde muhtarlığı kazanan Sabancı, "Gecede gündüzde 7/24 herkesin yanında olacağım." diyerek görevini yerine getireceğini söyledi.

Kurada şansı gülmeyen ancak dikkati sayesinde muhtarlığı kazanan Sabancı, "Gecede gündüzde 7/24 herkesin yanında olacağım." diyerek görevini yerine getireceğini söyledi.

'Kurada da bir şansı vardı. Ali Doğan kazandı. Kurada da istenmeyen bir durum vardı. Poşet içinde kura çekildi. Poşet içinde kura olmaz. Sırf biri belirlensin diye yapıldı. Bize de itiraz hakkı doğdu. Allah'a şükür haklı bulunduk. Herkese teşekkür ediyorum. Oy pusulalarındaki karalamaların oyları geçersiz kılacağını biliyordum. Seçimden önce araştırmıştım. Muhtarlık adının üstünde bir çizim yapılamayacağı ifade ediliyor. Herhangi bir şifre, lakap, ibare konulamaz diyor. Hem bana oy veren 78 kişi sayesinde hem de rakibime bu şekilde oy verenler sayesinde muhtar oldum. Onlara teşekkür ediyorum. İyi ki yazmışlar. Allah'ın izniyle halkla iç içe bir muhtarlık yapacağım. Çocukla çocuk büyükle büyük olacağım. Herkesin işine derdine koşmaya çalışacağım. Zaten herkes biliyor. Karakterimi herkes biliyor. Gecede gündüzde 7/24 herkesin yanında olacağım.'

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