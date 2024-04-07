Rakibinin Oy Zarfından Çıkan "Kalbimdesin" Yazısı Muhtara Seçimi Kazandıran Detay Oldu

'Kurada da bir şansı vardı. Ali Doğan kazandı. Kurada da istenmeyen bir durum vardı. Poşet içinde kura çekildi. Poşet içinde kura olmaz. Sırf biri belirlensin diye yapıldı. Bize de itiraz hakkı doğdu. Allah'a şükür haklı bulunduk. Herkese teşekkür ediyorum. Oy pusulalarındaki karalamaların oyları geçersiz kılacağını biliyordum. Seçimden önce araştırmıştım. Muhtarlık adının üstünde bir çizim yapılamayacağı ifade ediliyor. Herhangi bir şifre, lakap, ibare konulamaz diyor. Hem bana oy veren 78 kişi sayesinde hem de rakibime bu şekilde oy verenler sayesinde muhtar oldum. Onlara teşekkür ediyorum. İyi ki yazmışlar. Allah'ın izniyle halkla iç içe bir muhtarlık yapacağım. Çocukla çocuk büyükle büyük olacağım. Herkesin işine derdine koşmaya çalışacağım. Zaten herkes biliyor. Karakterimi herkes biliyor. Gecede gündüzde 7/24 herkesin yanında olacağım.'