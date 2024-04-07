Rakibinin Oy Zarfından Çıkan "Kalbimdesin" Yazısı Muhtara Seçimi Kazandıran Detay Oldu
Rakibinin Oy Zarfından Çıkan "Kalbimdesin" Yazısı Muhtara Seçimi Kazandıran Detay Oldu
Yerel seçimin ardından büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin konuşulduğu süreç devam ediyor. Ancak seçim sonrası içimizi ısıtan küçük detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Aydın'ın Karacasu ilçesi Bereketli Mahallesi'nde muhtarlık yarışında oylar eşit çıkmıştı. Muhtar adayına seçimi kazandıran hamle, rakibinin pusulasındaki 'kalbimdesin' yazısı oldu.
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Tüm Türkiye'nin gündeminden düşmeyen yerel seçimler 31 Mart Pazar günü sona erdi bildiğiniz gibi.
Diğer bir yandan seçimde muhtarlar da belirlendi elbette. Sosyal medyada pek çok kullanıcının muhtar adayına nasıl oy vereceğini bilmediği ortaya çıkmıştı.
Diğer bir yandan muhtarlığı çok ince bir detayla kazanan İsmail Sabancı'nın yaşadıkları herkesin dikkatini çekti.
Ali Doğan için oy veren iki kişinin pusulasında "Kalbimdesin" yazılarının olduğunu söyleyen İsmail Sabancı'nın itirazının ardından 1011 no'lu sandık yeniden sayıldı.
Yaşadıkları hakkında açıklamada bulunan İsmail Sabancı, "İkimizde 78'er oy aldık. Ardından kuraya gidildi." dedikten sonra yaşananları anlattı.
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"Kalbimdesin diyerek şifre vermişler."
Kurada şansı gülmeyen ancak dikkati sayesinde muhtarlığı kazanan Sabancı, "Gecede gündüzde 7/24 herkesin yanında olacağım." diyerek görevini yerine getireceğini söyledi.
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