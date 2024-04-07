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CHP’den Hatay’da Ölü Seçmen İddiası: 3 Bin 389 Ölü Seçmen Oy Kullanmış!

CHP’den Hatay’da Ölü Seçmen İddiası: 3 Bin 389 Ölü Seçmen Oy Kullanmış!

Hatay
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.04.2024 - 17:50

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da yapılan itirazın sonucu belli olmadan AK Partili adaya mazbata verilmesine tepki göstermek için YSK önünde toplanma çağrısı yapmıştı. YSK önünde toplanan CHP’liler açıklama yaptı. Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Gül Çiftçi yaptığı açıklamada “3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini talep ediyoruz” dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüşen CHP heyeti YSK önünde açıklama yaptı. CHP, Hatay'da seçimin iptal edilmesini talep etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüşen CHP heyeti YSK önünde açıklama yaptı. CHP, Hatay'da seçimin iptal edilmesini talep etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüşen CHP heyeti YSK önünde açıklama yaptı. CHP, Hatay'da seçimin iptal edilmesini talep etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüşen CHP heyeti YSK önünde açıklama yaptı. CHP, Hatay'da seçimin iptal edilmesini talep etti.

Çiftçi, YSK'ye 80 sayfalık itiraz dilekçesi sunduklarını belirterek şunları söyledi:

Çiftçi, YSK'ye 80 sayfalık itiraz dilekçesi sunduklarını belirterek şunları söyledi:

'Hatay için olağanüstü ve olağan itiraz dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. İlçeler için itiraz dilekçelerimizi ise dün akşam itibariyle verdik. Yarın YSK’nın gündemine alınmasını bekliyoruz.

Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay’ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Kapsamlı 80 sayfalık dilekçemizde bu hususları da belirttik.

Hatay’da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır.'

Selin Sayek Böke ise AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verilen mazbatayı meşru görmediklerini belirterek yarın (8 Nisan) bir kez daha YSK önünde toplanma çağrısı yaptı.

Selin Sayek Böke ise AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verilen mazbatayı meşru görmediklerini belirterek yarın (8 Nisan) bir kez daha YSK önünde toplanma çağrısı yaptı.
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