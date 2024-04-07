CHP’den Hatay’da Ölü Seçmen İddiası: 3 Bin 389 Ölü Seçmen Oy Kullanmış!
CHP’den Hatay’da Ölü Seçmen İddiası: 3 Bin 389 Ölü Seçmen Oy Kullanmış!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da yapılan itirazın sonucu belli olmadan AK Partili adaya mazbata verilmesine tepki göstermek için YSK önünde toplanma çağrısı yapmıştı. YSK önünde toplanan CHP’liler açıklama yaptı. Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Gül Çiftçi yaptığı açıklamada “3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini talep ediyoruz” dedi.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüşen CHP heyeti YSK önünde açıklama yaptı. CHP, Hatay'da seçimin iptal edilmesini talep etti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüşen CHP heyeti YSK önünde açıklama yaptı. CHP, Hatay'da seçimin iptal edilmesini talep etti.
Çiftçi, YSK'ye 80 sayfalık itiraz dilekçesi sunduklarını belirterek şunları söyledi:
Selin Sayek Böke ise AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verilen mazbatayı meşru görmediklerini belirterek yarın (8 Nisan) bir kez daha YSK önünde toplanma çağrısı yaptı.
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