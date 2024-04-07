Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Futbol Federasyonu Seçime Gidiyor: Mehmet Büyükekşi'den Seçim Açıklaması Geldi

Futbol Federasyonu Seçime Gidiyor: Mehmet Büyükekşi'den Seçim Açıklaması Geldi

TFF
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.04.2024 - 17:14 Son Güncelleme: 07.04.2024 - 17:16

Türkiye Futbol Federasyonu 'seçim' kararı verdi. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi şu açıklamaları yaptı: 'Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik.'

AYRINTILAR GELECEK...

İçeriğin Devamı Aşağıda

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
14
7
4
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?