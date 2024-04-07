Futbol Federasyonu Seçime Gidiyor: Mehmet Büyükekşi'den Seçim Açıklaması Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu 'seçim' kararı verdi. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi şu açıklamaları yaptı: 'Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik.'

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