Futbol Federasyonu Seçime Gidiyor: Mehmet Büyükekşi'den Seçim Açıklaması Geldi
Futbol Federasyonu Seçime Gidiyor: Mehmet Büyükekşi'den Seçim Açıklaması Geldi
Türkiye Futbol Federasyonu 'seçim' kararı verdi. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi şu açıklamaları yaptı: 'Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik.'
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.
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