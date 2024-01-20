Rahatına Öncelik Verenler İçin Hangi Uçak Firması Yolcularına En İyi Konforu Sağlıyor?
Rahatına Öncelik Verenler İçin Hangi Uçak Firması Yolcularına En İyi Konforu Sağlıyor?
Kaynak: https://www.boredpanda.com/business-c...
Her gün yüz binlerce kişi uçaklarla dünyanın etrafında dolaşıyor. Bütün uçaklar az çok benzese de havayoluna göre farklılıklar olabiliyor. Bugün, 50 ülkeyi ziyaret etmiş birisinden, farklı ülkelerin uçaklarındaki business sınıflarını puanlamasını istedik. Gelin bakalım neler çıkmış.
Siz de tecrübelerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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Bugün 50 farklı ülkeyi gezmiş Drake Pooley'in çektiği bir TikTok videosuna bakacak ve 22 farklı havayolunun business sınıfını değerlendireceğiz.
1. "ANA Havayolları 10/5."
2. "Singapur Havayolları 10/8.5."
3. "Türk Hava Yolları 10/6."
4. "EVA Havayolları 10/8."
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5. SAS Havayolları 10/5.5."
6. "Lufthansa Havayolları 10/2."
7. "Yeni Zelanda Havayolları 10/4."
8. "Etiyopya Havayolları 10/5.5."
9. "ANA Havayolları (yeni koltuklar) 10/9."
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10. "KLM Havayolları 10/6."
11. "Hong Kong Havayolları 10/5."
12. "Birleşik Arap Emirlikleri Havayolları A380 10/7.5."
13. "Birleşik Arap Emirlikleri Havayolları 777 10/7."
14. "TAP Portekiz Havayolları 10/4.5."
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15. "Katar Q Suite 10/9.5."
16. "Swiss Havayolları 10/5."
17. "Etihad Havayolları 10/7.5."
18. "Air Canada Havayolları 10/7.5."
19. Air Tahiti Nui Havayolları 10/5."
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20. "United Havayolları 10/7."
21. "Suudi Arabistan Havayolları 10/5."
22. "AA Havayolları 10/5.5."
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