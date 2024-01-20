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Rahatına Öncelik Verenler İçin Hangi Uçak Firması Yolcularına En İyi Konforu Sağlıyor?

Rahatına Öncelik Verenler İçin Hangi Uçak Firması Yolcularına En İyi Konforu Sağlıyor?

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 18:31

Her gün yüz binlerce kişi uçaklarla dünyanın etrafında dolaşıyor. Bütün uçaklar az çok benzese de havayoluna göre farklılıklar olabiliyor. Bugün, 50 ülkeyi ziyaret etmiş birisinden, farklı ülkelerin uçaklarındaki business sınıflarını puanlamasını istedik. Gelin bakalım neler çıkmış.

Siz de tecrübelerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/business-c...
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Bugün 50 farklı ülkeyi gezmiş Drake Pooley'in çektiği bir TikTok videosuna bakacak ve 22 farklı havayolunun business sınıfını değerlendireceğiz.

Bugün 50 farklı ülkeyi gezmiş Drake Pooley'in çektiği bir TikTok videosuna bakacak ve 22 farklı havayolunun business sınıfını değerlendireceğiz.

1. "ANA Havayolları 10/5."

1. "ANA Havayolları 10/5."

'Koltuklar adeta robotlar tarafından tasarlanmışcasına sert ve rahat değiller. Eğlenmek için kullanabileceğiniz çok bir seçenek olmasa da, yemekler genelde güzel oluyor.'

2. "Singapur Havayolları 10/8.5."

2. "Singapur Havayolları 10/8.5."

'Katar'dan sonra favorim. Koltuklar biraz sert gelse de, ayak yeri çok fazla ve yemekler efsane.'

3. "Türk Hava Yolları 10/6."

3. "Türk Hava Yolları 10/6."

'Koltukları biraz eski ama yer konusunda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ayrıca uçakta gerçek bir şefleri var ve yemekler efsane.'

4. "EVA Havayolları 10/8."

4. "EVA Havayolları 10/8."

'Koltuklar güzel ve yemekler gerçekten efsane.'

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5. SAS Havayolları 10/5.5."

5. SAS Havayolları 10/5.5."

'Koltuklar güzel ve yemek fena değildi ama finansal sorunlar yaşadıkları için bütün hizmetleri biraz eksik gibi hissettiriyor.'

6. "Lufthansa Havayolları 10/2."

6. "Lufthansa Havayolları 10/2."

'Eski teknoloji, soğuk hizmet ve berbat yemek.'

7. "Yeni Zelanda Havayolları 10/4."

7. "Yeni Zelanda Havayolları 10/4."

'Koltuklar biraz eski ve uyumak için çok rahat değiller ama farklı bir tarzları olduğu için hoşuma gidiyor.'

8. "Etiyopya Havayolları 10/5.5."

8. "Etiyopya Havayolları 10/5.5."

'Koltuklar fena değil ve eğlence seçenekleri de iyi. Konu yemek olunca bu kadar büyük porsiyonlar veren bir havayolu hatırlamıyorum. Ayrıca servis de mükemmel.'

9. "ANA Havayolları (yeni koltuklar) 10/9."

9. "ANA Havayolları (yeni koltuklar) 10/9."

'Kesinlikle en iyi koltuklar onlarda. Servis ve eğlence seçenekleri mükemmeldi. Yemeklere de bayıldım.'

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10. "KLM Havayolları 10/6."

10. "KLM Havayolları 10/6."

'Her şey biraz eski hissettirse de, hediye olarak küçük bir Hollanda evi veriyorlar ve hepsini toplamak istiyorum.'

11. "Hong Kong Havayolları 10/5."

11. "Hong Kong Havayolları 10/5."

'İyi koltukları var ve servis oldukça hızlı ama çalışanlarla aramızda büyük bir dil farkı varmış gibi hissettim.'

12. "Birleşik Arap Emirlikleri Havayolları A380 10/7.5."

12. "Birleşik Arap Emirlikleri Havayolları A380 10/7.5."

'Çok daha büyük koltukları olsa da, her şey biraz sıkışık hissettiriyor ve daha fazla koltuk olduğu için genelde servis de çok iyi değil.'

13. "Birleşik Arap Emirlikleri Havayolları 777 10/7."

13. "Birleşik Arap Emirlikleri Havayolları 777 10/7."

'İnsanlar koltukları biraz ince bulsa da bence mükemmeller. Ayrıca servis çok iyi ve hizmet her zaman profesyonel.'

14. "TAP Portekiz Havayolları 10/4.5."

14. "TAP Portekiz Havayolları 10/4.5."

'Koltuklar sıkışık hissettiriyor ve yemekler çok iyi değil ama şarap seçimi efsane.'

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15. "Katar Q Suite 10/9.5."

15. "Katar Q Suite 10/9.5."

'Açıkcası bu uçakta uçmak için daha uzun yolculuklar seçtiğim oldu. Yemekten servise kadar her şey mükemmel.'

16. "Swiss Havayolları 10/5."

16. "Swiss Havayolları 10/5."

'Her şeyi az çok sevsem de Wi-Fi için istedikleri çılgınca fiyatlardan sonra gözümde yerini kaybettiler desem yeridir.'

17. "Etihad Havayolları 10/7.5."

17. "Etihad Havayolları 10/7.5."

'Her şey biraz sert hissettirse de genel olarak rahat ve servis kesinlikle kendine has bir tarza sahip.'

18. "Air Canada Havayolları 10/7.5."

18. "Air Canada Havayolları 10/7.5."

'Yemekler, servis ve koltukların hepsi çok güzeldi.'

19. Air Tahiti Nui Havayolları 10/5."

19. Air Tahiti Nui Havayolları 10/5."

'Yemek tatsızdı ve her şey biraz zevksiz hissettirdi.'

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20. "United Havayolları 10/7."

20. "United Havayolları 10/7."

'Yataklar efsane ama yemek ve servis biraz eksik hissettirebiliyor. Kesinlikle uçuştan uçuşa farklı bir tecrübe sunuyor.'

21. "Suudi Arabistan Havayolları 10/5."

21. "Suudi Arabistan Havayolları 10/5."

'Fena değildi ama farklı hiçbir yönü yok ve tamamiyle yerel kültürden soyutlanmış gibi geliyor.'

22. "AA Havayolları 10/5.5."

22. "AA Havayolları 10/5.5."

'Çok büyük bir tasarım göremedim ve servis her zaman sorunlu.'

23. Kaynak:

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