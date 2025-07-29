Psikolojiye Göre Sizi Çekici Olmaktan Uzaklaştıran 6 Davranış
Bazı insanlar çevresiyle kolayca bağ kurarken bazılarının neden zorlandığı merak konusu. Psikolojiye göre çekicilik sadece dış görünüşle değil, davranışlarla da şekilleniyor. Bilinçsizce yaptığımız bazı şeyler, karşımızdaki kişilerde olumsuz bir izlenim bırakabiliyor. Neyse ki bu durumlar fark edildiğinde değiştirilebilir. İşte sizi daha az çekici gösteren 6 psikolojik etken ve bu durumları nasıl tersine çevirebileceğiniz...
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Yetersiz uyku sizi hem yorgun hem de daha az çekici gösteriyor.
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Vücut diliniz sizi istemeden uzaklaştırıyor olabilir.
Espri anlayışının eksikliği sosyal çekiciliği ciddi şekilde etkiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Çekiciliğin psikoloji ile ne alakası var hangi yüzyılda yasıyon boyun 1.80 den yukarıysa omuzların genişse paran varsa çekicisin tipin önemi yok gerisi deli ... Devamını Gör