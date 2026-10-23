Avrupa'da Saatler 25 Ekim'de Geri Alınıyor ve Türkiye ile Saat Farkı Yeniden Artacak
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Avrupa'nın büyük bölümü 25 Ekim Pazar günü kış saati uygulamasına geçiyor. O gece saatler bir saat geri alınacak ve Orta Avrupa'da saat 03.00 olduğunda 02.00'yi gösterecek. Türkiye'de ise yıl boyunca aynı saat dilimi kullanıldığı için saatler değişmeyecek. Bu yüzden Almanya, Fransa ve İtalya ile aradaki saat farkı iki saate çıkacak.
Saatler 03.00'ten 02.00'ye alınacak.
Türkiye ile fark artacak.
Her ülkede saat değişmiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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