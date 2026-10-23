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Avrupa'da Saatler 25 Ekim'de Geri Alınıyor ve Türkiye ile Saat Farkı Yeniden Artacak

Avrupa'da Saatler 25 Ekim'de Geri Alınıyor ve Türkiye ile Saat Farkı Yeniden Artacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 18:28
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Avrupa'nın büyük bölümü 25 Ekim Pazar günü kış saati uygulamasına geçiyor. O gece saatler bir saat geri alınacak ve Orta Avrupa'da saat 03.00 olduğunda 02.00'yi gösterecek. Türkiye'de ise yıl boyunca aynı saat dilimi kullanıldığı için saatler değişmeyecek. Bu yüzden Almanya, Fransa ve İtalya ile aradaki saat farkı iki saate çıkacak.

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Saatler 03.00'ten 02.00'ye alınacak.

Saatler 03.00'ten 02.00'ye alınacak.

Avrupa'nın büyük bölümünde kış saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak. 24 Ekim Cumartesi'yi 25 Ekim Pazar'a bağlayan gece saatler bir saat geri alınacak ve Orta Avrupa Yaz Saati'ni (CEST) kullanan ülkelerde saatler 03.00'ten 02.00'ye çekilecek. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler saat değişikliğinin ardından Orta Avrupa Saati'ne (CET) geçecek. Sabahları gün ışığı daha erken görülecek, akşamları ise hava daha erken kararacak. Birleşik Krallık ve Portekiz'de de aynı tarihte saatler bir saat geri alınacak, ancak bu ülkeler Orta Avrupa ülkelerinden bir saat geride kalmaya devam edecek.

Türkiye ile fark artacak.

Türkiye ile fark artacak.

Türkiye 2016 yılından bu yana yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullandığı için 25 Ekim'de saatler geri alınmayacak. Avrupa ülkelerinin kış saatine geçmesiyle aradaki fark bir saat artacak. Almanya, Fransa ve İtalya ile Türkiye arasındaki fark iki saate, Birleşik Krallık ve Portekiz ile olan fark ise üç saate çıkacak. Değişiklik Avrupa ile yapılan telefon görüşmelerini, çevrim içi toplantıları ve seyahat planlarını da etkileyecek, bu yüzden hafta sonu ve takip eden günlerde planlanan görüşmelerin saatlerini kontrol etmek gerekiyor.

Her ülkede saat değişmiyor.

Her ülkede saat değişmiyor.

Avrupa Birliği uygulamayı sona erdirmek için daha önce adımlar attı ve Avrupa Parlamentosu saat değişikliğinin kaldırılmasını destekleyen bir kararı kabul etti. Üye ülkeler ise uygulamanın nasıl sona erdirileceği ve hangi saat düzeninin kalıcı olarak kullanılacağı konusunda ortak bir karara varamadı. Bu yüzden Avrupa'da saatler ilkbaharda ileri, sonbaharda geri alınmaya devam ediyor. Fas, Tayland, Japonya, Arjantin ve Güney Afrika saatlerini mevsime göre değiştirmeyen ülkeler arasında yer alıyor. ABD'de ise saat değişikliği Avrupa'dan farklı bir takvime göre yapılıyor ve 2026 yaz saati uygulaması 1 Kasım'da sona erecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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