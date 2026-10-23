Avrupa'da Saatler 25 Ekim'de Geri Alınıyor ve Türkiye ile Saat Farkı Yeniden Artacak

Avrupa Birliği uygulamayı sona erdirmek için daha önce adımlar attı ve Avrupa Parlamentosu saat değişikliğinin kaldırılmasını destekleyen bir kararı kabul etti. Üye ülkeler ise uygulamanın nasıl sona erdirileceği ve hangi saat düzeninin kalıcı olarak kullanılacağı konusunda ortak bir karara varamadı. Bu yüzden Avrupa'da saatler ilkbaharda ileri, sonbaharda geri alınmaya devam ediyor. Fas, Tayland, Japonya, Arjantin ve Güney Afrika saatlerini mevsime göre değiştirmeyen ülkeler arasında yer alıyor. ABD'de ise saat değişikliği Avrupa'dan farklı bir takvime göre yapılıyor ve 2026 yaz saati uygulaması 1 Kasım'da sona erecek.