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Volvo Cars Artan Maliyetler Nedeniyle 2 Bin 500 Kişinin İşine Son Verecek

Volvo Cars Artan Maliyetler Nedeniyle 2 Bin 500 Kişinin İşine Son Verecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 18:41
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İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle 2 bin 500 kişinin işine son verecek. Bunların 2 bini İsveç'teki çalışanlardan oluşacak. Şirketin hisseleri bu hafta rekor düşük seviyeye gerilerken yıl başından bu yana yaşanan değer kaybı yüzde 54'e ulaştı. Volkswagen'in ardından otomotiv devlerinde işten çıkarmalar sürüyor.

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2 bin 500 kişi işten çıkarılacak.

2 bin 500 kişi işten çıkarılacak.

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Cars, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle işten çıkarma kararı aldı. Şirket toplam 2 bin 500 kişinin işine son verecek ve bunların 2 bini İsveç'te çalışıyor. İşten çıkarmalardan en fazla İsveç'in etkilenmesi bekleniyor ve ülkede 2 bin pozisyon risk altında. Volkswagen'in zarar açıklayıp işten çıkarma ve maaş artırmama kararı almasının ardından otomotiv devlerinde işten çıkarmalar sürüyor.

İş gücü üç yolla azaltılacak.

İş gücü üç yolla azaltılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre iş gücü azaltımı danışmanlık sözleşmelerinin sonlandırılması, doğal personel ayrılmaları ve hedefli gönüllü işten ayrılma programları yoluyla gerçekleştirilecek. Volvo Cars'ın İsveç dışında Belçika, ABD ve Çin'de fabrikaları bulunuyor. Slovakya'da ise şirketin yeni bir tesisinin inşası sürüyor.

Hisseler yüzde 54 değer kaybetti.

Hisseler yüzde 54 değer kaybetti.

Gümrük vergileri, elektrikli araçlara yönelik talebin azalması ve yüksek geliştirme maliyetleri Volvo Cars'ın hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. Şirketin hisseleri bu hafta rekor düşük seviyeye geriledi. Yıl başından bu yana yaşanan değer kaybı yüzde 54'e ulaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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