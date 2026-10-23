Volvo Cars Artan Maliyetler Nedeniyle 2 Bin 500 Kişinin İşine Son Verecek

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Cars, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle işten çıkarma kararı aldı. Şirket toplam 2 bin 500 kişinin işine son verecek ve bunların 2 bini İsveç'te çalışıyor. İşten çıkarmalardan en fazla İsveç'in etkilenmesi bekleniyor ve ülkede 2 bin pozisyon risk altında. Volkswagen'in zarar açıklayıp işten çıkarma ve maaş artırmama kararı almasının ardından otomotiv devlerinde işten çıkarmalar sürüyor.