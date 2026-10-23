Volvo Cars Artan Maliyetler Nedeniyle 2 Bin 500 Kişinin İşine Son Verecek
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İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle 2 bin 500 kişinin işine son verecek. Bunların 2 bini İsveç'teki çalışanlardan oluşacak. Şirketin hisseleri bu hafta rekor düşük seviyeye gerilerken yıl başından bu yana yaşanan değer kaybı yüzde 54'e ulaştı. Volkswagen'in ardından otomotiv devlerinde işten çıkarmalar sürüyor.
2 bin 500 kişi işten çıkarılacak.
İş gücü üç yolla azaltılacak.
Hisseler yüzde 54 değer kaybetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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