Yalan Söylemenin Kitabını Yazmış 4 Burç! Gerçeği Sorgulatıyorlar

Teraziler iletişim konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. İnsanlarla uyum içinde olmak onlar için içgüdüsel bir davranıştır. Bu da zaman zaman, gerilimi azaltmak adına gerçeği yumuşatmalarıyla sonuçlanabilir. Bir Terazi yalan söylerken amacı çoğu zaman kötülük değildir. Aksine, kimse üzülmesin, ortam bozulmasın diye küçük oyunlara başvurabilir. “Bunu sana söylemek istemedim çünkü üzülmeni istemedim” cümlesi, onlar için savunma değil, içten bir gerekçe.

Yüz ifadeleri, beden dilleri ve ses tonları öylesine dengelidir ki söyledikleri her şey inandırıcı gelir. Venüs gezegeni tarafından yönetildikleri için hem çekicidirler hem de kolay güven verirler. Bu da onları “yalan söylediğine inanmak istemeyeceğiniz” bir burç haline getirir. Terazi'nin yalanı genellikle beyazdır ama etkisi düşündüğünüzden büyük olabilir.