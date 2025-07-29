Yalan Söylemenin Kitabını Yazmış 4 Burç! Gerçeği Sorgulatıyorlar
Hepimiz hayatımızda en az bir kez gerçeği çarpıttık. Ama bazı burçlar bu konuda gerçekten başka bir seviyede. Onlar sadece yalan söylemiyor, söyledikleri şeye bizi inandırıyorlar. Hatta bazen gerçek bile onlardan şüphe ediyor. Eğer biri yalanı hiç belli etmeden söylüyorsa, astrolojik haritasında bazı işaretler olabilir. Peki, hangi burçlar bu işin kitabını yazmış durumda? İşte detaylar...
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Terazi: Gerilimi sevmeyen, tatlı tatlı yalan söyleyen burç
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Akrep: Kontrolü bırakmaz, gerçekleri kendi yöntemine göre eğip bükebilir
Kova: Ne söylediğini anlamak zor çünkü zaten gerçeklik algısı farklı
Oğlak: Sistemli, soğukkanlı ve planlı bir şekilde gerçeği değiştirebilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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