İlham Deyince Akla İlk Gelen Burçlar! Zodyak’ın En Yaratıcı Üyeleri
Herkes yaratıcı olmak zorunda değil. Ama bazı burçlar var ki, onlar bu dünyaya yaratmak için gelmiş gibi. Kimisi duygularını sanatla ifade ederken, kimisi sıra dışı fikirleriyle çevresini etkiliyor. Elbette tüm burçlar yaratıcı olabilir ama bazıları bu konuda açık ara önde. Eğer sen de “Ben hangi burçların yaratıcılığına güvenebilirim?” diyorsan, işte cevabı...
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Balık Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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