İlham Deyince Akla İlk Gelen Burçlar! Zodyak’ın En Yaratıcı Üyeleri

Balık burçları doğuştan hayalperest. İç dünyaları o kadar zengin ve katmanlı ki, bunu dışa yansıttıklarında ortaya güçlü ve dokunaklı şeyler çıkıyor. Onların en büyük yaratıcı gücü, sezgilerinden ve duygularından geliyor. Sanat onlar için bir ifade değil, bir nefes alma biçimi.

Balıkların empati yeteneği çok yüksektir. Farklı insanların hikayelerine kolayca bağlanabilir, onları kendilerinden biri gibi hissederler.