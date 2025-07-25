Cebinden Akrep Çıkaranlar: En Tutumlu 4 Burç Hangileri?

Herkesin çevresinde mutlaka tanıdığı bir “kuruşu hesaplayan” burç vardır. Hesabı kuruşuna kadar bölen, indirim kovalamadan alışveriş yapmayan, gerekirse market market gezen... Bu özellikler rastgele değil, burçlarla birebir bağlantılı olabilir. Peki hangi burçlar parayı tutmayı bir yaşam felsefesi haline getiriyor?

İşte en tutumlu 4 burç ve onların harcama alışkanlıkları...