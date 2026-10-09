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Psikoloji Testi: Senin Sorunun Ne?

Psikoloji Testi: Senin Sorunun Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
09.10.2026 - 14:59
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Hepimizin hayatında bizi zorlayan, bazen kendimizin bile fark etmediği bazı davranış kalıpları vardır. Kimi zaman fazla düşünürüz, kimi zaman duygularımızı içimize atarız, kimi zaman da insanlara güvenmekte zorlanırız. Peki senin hayatında en çok hangi konu seni zorluyor?

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1. Bir arkadaşın sana uzun süredir cevap vermediğinde ne düşünürsün?

2. Bir hata yaptığında kendine karşı nasıl davranırsın?

3. Birinin sana karşı davranışlarının değiştiğini fark ettiğinde ne yaparsın?

4. Hoşlandığın biri senden uzaklaştığında ilk tepkin ne olur?

5. Bir ortamda herkes senden farklı düşündüğünde nasıl davranırsın?

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6. Sana yapılan bir haksızlığı ne kadar kolay unutursun?

7. Gelecekle ilgili düşündüğünde aklına en çok ne gelir?

7. Gelecekle ilgili düşündüğünde aklına en çok ne gelir?

8. Bir planın son anda iptal edildiğinde nasıl hissedersin?

9. Yakınındaki biri sana eleştiri yaptığında ne yaparsın?

10. Kendinle baş başa kaldığında zihnin genellikle nasıl olur?

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Senin Sorunun Fazla Düşünmek!

Senin zihnin bazen kendi kendine çalışan bir analiz makinesi gibi. Bir olay yaşandığında sadece olanı görmekle kalmıyor, arkasındaki nedenleri, ihtimalleri ve olabilecek sonuçları da düşünüyorsun. Birinin mesajına geç cevap vermesi bile zihninde onlarca farklı ihtimal oluşturabiliyor. Aslında bunun güçlü bir tarafı da var. Detayları fark ediyor, insanların davranışlarını iyi gözlemliyor ve olayları yüzeysel değerlendirmiyorsun. Fakat bazen düşünmek ile kendini yormak arasındaki çizgiyi kaçırabiliyorsun. Henüz gerçekleşmemiş ihtimaller için bile endişelenmek, yaşadığın güzel anların tadını çıkarmanı zorlaştırabiliyor.

Senin Sorunun Duygularını İçine Atmak!

Sen dışarıdan oldukça sakin ve kontrollü görünebilirsin. Fakat içinde yaşadığın duygular dışarıdan görünenin çok daha yoğun olabilir. Seni kıran bir şeyi hemen söylemek yerine susmayı, kendi içinde çözmeye çalışmayı veya zamanla geçmesini beklemeyi tercih ediyorsun. Bunun nedeni insanları üzmek istememen olabilir. Gereksiz tartışmalardan kaçınmak veya güçlü görünmek istemek de seni duygularını saklamaya itebilir. Fakat sürekli içine attığın şeyler ortadan kaybolmuyor. Sadece birikiyor. Bir noktadan sonra küçük bir olayın sana çok büyük gelmesinin nedeni de bu olabilir. Aslında seni rahatsız eden tek bir davranış değildir. Daha önce söylemediğin birçok şey üst üste gelmiştir.

Senin Sorunun Güvenmekte Zorlanmak!

Senin için birine gerçekten güvenmek kolay değil. İnsanları hayatına hemen almıyor, önce onları gözlemliyor ve davranışlarının tutarlı olup olmadığını anlamaya çalışıyorsun. Birinin sana yaklaşması tek başına yeterli değil. Güvenini kazanması gerekiyor. Bunun altında geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları olabilir. Bir kez güvenin kırıldığında aynı şeyin tekrar yaşanmasından çekiniyor olabilirsin. Bu nedenle bazen karşındaki kişi sana gerçekten iyi davransa bile zihninin bir köşesinde 'Bakalım ne kadar sürecek?' düşüncesi bulunabilir. Bu yaklaşım seni bazı hayal kırıklıklarından koruyabilir. Ancak diğer taraftan sana gerçekten iyi niyetle yaklaşan insanların da sana ulaşmasını zorlaştırabilir. Çünkü herkes geçmişte hayatına giren insanlar gibi değildir.

Senin Sorunun Kendine Fazla Yüklenmek!

Senin en büyük problemin çoğu zaman çevrendeki insanlardan çok kendin olabilirsin. Bir hata yaptığında, bir şeyi başaramadığında veya istediğin sonucu alamadığında kendine karşı oldukça sert davranıyorsun. Başkalarına gösterdiğin anlayışı kendine göstermekte zorlanabiliyorsun. Bir arkadaşın aynı hatayı yapsa ona 'Herkes hata yapabilir' diyebilirsin. Ama aynı şeyi sen yaptığında kendini uzun süre eleştirebilirsin. Mükemmel olmak zorunda olmadığını bilsen bile içindeki yüksek beklentiler seni sürekli daha iyisini yapmaya itiyor. Başarılı olduğunda bile bir sonraki hedefe geçiyor ve elde ettiğin şeyi kutlamayı unutabiliyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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