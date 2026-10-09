Psikoloji Testi: Senin Sorunun Ne?
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Hepimizin hayatında bizi zorlayan, bazen kendimizin bile fark etmediği bazı davranış kalıpları vardır. Kimi zaman fazla düşünürüz, kimi zaman duygularımızı içimize atarız, kimi zaman da insanlara güvenmekte zorlanırız. Peki senin hayatında en çok hangi konu seni zorluyor?
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1. Bir arkadaşın sana uzun süredir cevap vermediğinde ne düşünürsün?
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2. Bir hata yaptığında kendine karşı nasıl davranırsın?
3. Birinin sana karşı davranışlarının değiştiğini fark ettiğinde ne yaparsın?
4. Hoşlandığın biri senden uzaklaştığında ilk tepkin ne olur?
5. Bir ortamda herkes senden farklı düşündüğünde nasıl davranırsın?
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6. Sana yapılan bir haksızlığı ne kadar kolay unutursun?
7. Gelecekle ilgili düşündüğünde aklına en çok ne gelir?
8. Bir planın son anda iptal edildiğinde nasıl hissedersin?
9. Yakınındaki biri sana eleştiri yaptığında ne yaparsın?
10. Kendinle baş başa kaldığında zihnin genellikle nasıl olur?
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Senin Sorunun Fazla Düşünmek!
Senin Sorunun Duygularını İçine Atmak!
Senin Sorunun Güvenmekte Zorlanmak!
Senin Sorunun Kendine Fazla Yüklenmek!
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