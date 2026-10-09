Psikoloji Testi: Senin Sorunun Ne?

Sen dışarıdan oldukça sakin ve kontrollü görünebilirsin. Fakat içinde yaşadığın duygular dışarıdan görünenin çok daha yoğun olabilir. Seni kıran bir şeyi hemen söylemek yerine susmayı, kendi içinde çözmeye çalışmayı veya zamanla geçmesini beklemeyi tercih ediyorsun. Bunun nedeni insanları üzmek istememen olabilir. Gereksiz tartışmalardan kaçınmak veya güçlü görünmek istemek de seni duygularını saklamaya itebilir. Fakat sürekli içine attığın şeyler ortadan kaybolmuyor. Sadece birikiyor. Bir noktadan sonra küçük bir olayın sana çok büyük gelmesinin nedeni de bu olabilir. Aslında seni rahatsız eden tek bir davranış değildir. Daha önce söylemediğin birçok şey üst üste gelmiştir.