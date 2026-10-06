Psikolog Performans Kaygısını Yenmek İçin Hataları Unutturan Tuhaf Bir Hareket Öneriyor
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Önemli bir sunumdan, iş görüşmesinden ya da sınavdan önce kalbiniz küt küt atıyorsa yalnız değilsiniz. Sporcularla ve şirket yöneticileriyle çalışan psikolog Cindra Kamphoff, kritik anlarda kendine güveni korumanın yollarını yeni kitabında topladı. Önerilerinden biri ise oldukça sıra dışı: Yaptığınız hatayı hayali bir klozete atıp sifonu çekmek. Bugünden deneyebileceğiniz 4 yöntem şöyle:
Kaynak: NPR
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1. Hata yaptığınızda öğrenin, unutun ve oyuna dönün
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2. Kolunuza yazdığınız birkaç cümle bile performansınızı değiştirebilir
3. Tek hedef yerine altın, gümüş ve bronz hedefler belirleyin
4. Kafanızdaki olumsuz düşünceyi üç soruyla sorgulayın
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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