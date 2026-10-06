Psikolog Performans Kaygısını Yenmek İçin Hataları Unutturan Tuhaf Bir Hareket Öneriyor

Önemli bir maçta topu kaçırmak ya da okul gösterisinde repliği unutmak, sonrasında akılda saatlerce dönüp duran türden anlardır. Kamphoff'a göre kritik bir anda hata yaptığınızda en önemli şey, bunu hızla geride bırakmak. Spor ve performans psikolojisi alanında doktora yapan psikolog, bunun için 'öğren, yak, dön' adını verdiği üç adımlı bir yöntem öneriyor. Yöntem hem hatanın yapıldığı anda hem de iş bittikten sonra kullanılabiliyor.

İlk adımda kendinize bu hatadan ne öğrendiğinizi soruyorsunuz. Bunun için 'Bir dahaki sefere şunu yapacağım...' diye başlayan bir cümleyi tamamlamanız yeterli. İkinci adım ise hatayı 'yakmak', yani zihinden atmak. Kamphoff bunun için kendinize bir işaret belirlemenizi öneriyor: Parmak şıklatmak, 'işte bu kadar hızlı' demek ya da kelimenin tam anlamıyla sifonu çeker gibi bir hareket yapmak.

Sifon hareketini en iyi kullananlardan biri, Kamphoff'un çalıştığı Amerikan futbolu oyuncusu Adam Thielen. Minnesota Vikings forması giyen Thielen, 2020'deki bir play-off maçında topu düşürdükten sonra bu hareketi yaptı. Ardından başının üzerinden gelen yaklaşık 39 metrelik bir pası tutarak takımının maçı kazanmasında pay sahibi oldu.

Kamphoff'a göre her seferinde aynı hareketi ya da sözü kullanmak, beynin kaygıyla başa çıkarken yeni bağlantılar kurmasına yardımcı oluyor. Son adımda ise kendinizi yeniden toparlıyorsunuz. 'Bunu başarabilirsin, elinden gelenin en iyisini yapıyorsun' demek bile yetiyor.