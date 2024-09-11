Prof. Dr. Selçuk Şirin'den Akıl ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Üç Önemli Öneri

Gündemden biraz olsun kafanızı dağıtmak için girdiğiniz sosyal medya hesaplarınız, aslında çok daha kötü haberlerle dolu. Birçoğu da gerçek olmayan hesaplar ve onların sırf 'görüntülenme' uğruna uydurduğu olumsuz haberler.

Hal böyle olunca, insanın akıl sağlığını koruması ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmesi bir hayli zor.