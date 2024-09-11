Prof. Dr. Selçuk Şirin'den Akıl ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Üç Önemli Öneri
Prof. Dr. Selçuk Şirin'den Akıl ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Üç Önemli Öneri
Son zamanlarda aldığımız kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyaya girmemizle olumsuz bir habere maruz kalmamız an meselesi. Bu durum da elbette ruh sağlığımızı ve akıl sağlığımızı kötü etkiliyor. Peki bu durumdan kendimizi korumak için ne yapmalıyız?
Önemli üç öneri, Prof. Dr. Selçuk Şirin'den geliyor. 👇🏻
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Son günlerde sosyal medyada gördüğümüz kötü haberlerin bir sonu yok.
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Prof. Dr. Selçuk Şirin, son günlerde yaşadığımız bu durumu 'foseptik çukuru' diye tanımlıyor.
Akıl ve ruh sağlığımızı korumak için Prof. Dr. Selçuk Şirin, üç farklı öneride bulunuyor.
Bütün bunların sebebi ise X'in sahibi milyarder "Elon Musk'ın oynadığı bir oyun."
"Ne insanlar burada gösterildiği kadar kötü ne de dünya burada gösterildiği kadar korkunç!" 👇🏻
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