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Prof. Dr. Selçuk Şirin'den Akıl ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Üç Önemli Öneri

Prof. Dr. Selçuk Şirin'den Akıl ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Üç Önemli Öneri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.09.2024 - 09:42

Son zamanlarda aldığımız kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyaya girmemizle olumsuz bir habere maruz kalmamız an meselesi. Bu durum da elbette ruh sağlığımızı ve akıl sağlığımızı kötü etkiliyor. Peki bu durumdan kendimizi korumak için ne yapmalıyız?

Önemli üç öneri, Prof. Dr. Selçuk Şirin'den geliyor. 👇🏻

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Son günlerde sosyal medyada gördüğümüz kötü haberlerin bir sonu yok.

Son günlerde sosyal medyada gördüğümüz kötü haberlerin bir sonu yok.

Gündemden biraz olsun kafanızı dağıtmak için girdiğiniz sosyal medya hesaplarınız, aslında çok daha kötü haberlerle dolu. Birçoğu da gerçek olmayan hesaplar ve onların sırf 'görüntülenme' uğruna uydurduğu olumsuz haberler.

Hal böyle olunca, insanın akıl sağlığını koruması ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmesi bir hayli zor.

Prof. Dr. Selçuk Şirin, son günlerde yaşadığımız bu durumu 'foseptik çukuru' diye tanımlıyor.

Prof. Dr. Selçuk Şirin, son günlerde yaşadığımız bu durumu 'foseptik çukuru' diye tanımlıyor.

Twitter'ın artık hayatı yansıtmadığını, yalnızca algoritmik bir foseptik çukuru olduğunu belirtiyor Şirin. 'Twitter'ın algoritmaları, bizleri çileden çıkaran içerikleri önümüze boca ediyor.'

Akıl ve ruh sağlığımızı korumak için Prof. Dr. Selçuk Şirin, üç farklı öneride bulunuyor.

Akıl ve ruh sağlığımızı korumak için Prof. Dr. Selçuk Şirin, üç farklı öneride bulunuyor.

  • Mola verin

  • Her gördüğünüze inanmayın

  • Dikkatinizi çalmak için önünüze düşen her içeriği hayatın gerçeği olarak kabul etmeyin.

Bütün bunların sebebi ise X'in sahibi milyarder "Elon Musk'ın oynadığı bir oyun."

Bütün bunların sebebi ise X'in sahibi milyarder "Elon Musk'ın oynadığı bir oyun."

Elon Musk, özellikle ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte X hesabında oldukça aktif. Öyle ki kendi görüşüne karşıt insanlarla ilgili paylaşımlar yapmaktan ve deyim yerindeyse hedef göstermekten de çekinmiyor.

"Ne insanlar burada gösterildiği kadar kötü ne de dünya burada gösterildiği kadar korkunç!" 👇🏻

"Ne insanlar burada gösterildiği kadar kötü ne de dünya burada gösterildiği kadar korkunç!" 👇🏻

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