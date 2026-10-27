BUDO Seferleri İptal mi? 27 Ekim BUDO'nun İptal Edilen 8 Seferi Hangileri?
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BUDO Seferleri İptal mi?
BUDO'nun Hangi Seferleri İptal Edildi?
İDO Seferleri İptal mi?
27 Ekim'de Marmara'da Hava Nasıl Olacak?
BUDO Sefer Bilgisi Nereden Öğrenilir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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