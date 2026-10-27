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BUDO Seferleri İptal mi? 27 Ekim BUDO'nun İptal Edilen 8 Seferi Hangileri?

BUDO Seferleri İptal mi? 27 Ekim BUDO'nun İptal Edilen 8 Seferi Hangileri?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 08:30
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Marmara'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Ekim Salı günü 8 seferini iptal etti.

Peki BUDO seferleri iptal mi? Hangi seferler iptal edildi? İDO seferleri de iptal edildi mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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BUDO Seferleri İptal mi?

BUDO Seferleri İptal mi?

Evet, BUDO 27 Ekim 2026 Salı günü olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferini iptal etti. İptaller BUDO'nun internet sitesindeki duyuruyla açıklandı. Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) iskeleleri arasındaki seferler iptal kapsamında.

BUDO'nun Hangi Seferleri İptal Edildi?

BUDO'nun Hangi Seferleri İptal Edildi?

BUDO'nun iptal ettiği 8 sefer şu güzergahlarda:

  • Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

  • İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

  • Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

  • Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

  • Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

  • İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

  • İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

  • Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Mudanya - Kabataş Seferlerinin Saatleri Ne?

Mudanya - Kabataş hattında 07.00 ve 09.30'daki Mudanya kalkışlı seferler ile 08.00 ve 11.30'daki Kabataş kalkışlı seferler iptal edildi.

İDO Seferleri İptal mi?

İDO Seferleri İptal mi?

Evet, İDO da 27 Ekim'de 3 seferini iptal etti. İptal edilen seferler şunlar:

  • 07.45 Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

  • 08.30 Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy

  • 09.05 Kabataş - Kadıköy - Yenikapı - Armutlu - Bursa

27 Ekim'de Marmara'da Hava Nasıl Olacak?

27 Ekim'de Marmara'da Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji, 27 Ekim Salı günü Marmara'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklediğini açıkladı. Bursa'nın kuzey ve batısında yağışların yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Uyarılarda ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar riskine dikkat çekiliyor. İstanbul Valiliği'ne göre kentteki sağanak sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenecek ve uyarı 27 Ekim saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

BUDO Sefer Bilgisi Nereden Öğrenilir?

BUDO Sefer Bilgisi Nereden Öğrenilir?

BUDO seferlerinin yeniden planlanması durumunda yolcular güncel bilgiyi BUDO'nun resmi internet sitesinden ve mobil uygulamasından alabilecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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