BUDO Seferleri İptal mi? 27 Ekim BUDO'nun İptal Edilen 8 Seferi Hangileri?

Meteoroloji, 27 Ekim Salı günü Marmara'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklediğini açıkladı. Bursa'nın kuzey ve batısında yağışların yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Uyarılarda ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar riskine dikkat çekiliyor. İstanbul Valiliği'ne göre kentteki sağanak sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenecek ve uyarı 27 Ekim saat 23.59'a kadar geçerli olacak.