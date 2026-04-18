Prof. Dr. Selçuk Candansayar Okul Saldırısı Sonrası Faillerin Kimliklerine Dikkat Çekti
Tele2 Haber'de yayınlanan canlı yayında gazeteci Zeynel Lüle'nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Selçuk Candansayar, son dönemde gündeme gelen şiddet olaylarının ardından velilerin aklına takılan o soruyu ters çevirdi:
'Benim çocuğumda şiddete eğilim olabilir mi?' diye soruyorsa, önce şunu kendisine sormalı: 'Ya ben çocuğumu tanımıyor muyum ki bu soruyu soruyorum?'
Candansayar, Türkiye'deki tabloya dair çok çarpıcı bir gözlem paylaştı:'Yoksulundan zenginine en çok gördüğümüz şey ne? Yemekten sonra babanın elinde akıllı telefon-tablet, annenin elinde akıllı telefon-tablet... İkisi de ellerindeki telefonlarla çocuklara 'İnternete girme' diyorlar. E yani, giriyor çocuk.'
Candansayar oyun, cinsel kimlik ya da laiklik gibi kavramların hiçbir etkisinin olmadığını söyledi.
Selçuk Candansayar, Sosyal medyada en çok konuşulan konulara da açıklık getirdi:
