Prof. Dr. Selçuk Candansayar Okul Saldırısı Sonrası Faillerin Kimliklerine Dikkat Çekti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2026 - 13:56

Tele2 Haber'de yayınlanan canlı yayında gazeteci Zeynel Lüle'nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Selçuk Candansayar, son dönemde gündeme gelen şiddet olaylarının ardından velilerin aklına takılan o soruyu ters çevirdi:

'Benim çocuğumda şiddete eğilim olabilir mi?' diye soruyorsa, önce şunu kendisine sormalı: 'Ya ben çocuğumu tanımıyor muyum ki bu soruyu soruyorum?'

Candansayar, Türkiye'deki tabloya dair çok çarpıcı bir gözlem paylaştı:'Yoksulundan zenginine en çok gördüğümüz şey ne? Yemekten sonra babanın elinde akıllı telefon-tablet, annenin elinde akıllı telefon-tablet... İkisi de ellerindeki telefonlarla çocuklara 'İnternete girme' diyorlar. E yani, giriyor çocuk.'

Candansayar oyun, cinsel kimlik ya da laiklik gibi kavramların hiçbir etkisinin olmadığını söyledi.

Selçuk Candansayar, Sosyal medyada en çok konuşulan konulara da açıklık getirdi:

'Bilgisayar oyunu oynadı diye olmaz. Cinsel yönelimi farklı diye olmaz. Azınlık diye olmaz. Zengin diye değil, fakir diye değil, laik diye değil, laik değil diye değil. Her çocuk olabilir. Hiçbir öngörüsü yok.

Tanımlanmış 3 tane şey var. Dışlanmışlık-yalnızlık, ırkçılığa varan üstünlükçülük duyguları ve kadın düşmanlığı. Çünkü saldırıların %90'ında failler erkek.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
